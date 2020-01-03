Буква Р означает расстрел

Вина — в том, что родились на территории Польши...

Наш коллега из Омска пишет в комментариях к острой дискуссии в Фейсбуке, развернувшейся после публикации заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого:

— Работаю в архиве УФСБ по Омской области, восстанавливаю имена репрессированных (большинство расстреляно, протоколы решений Особого совещания (Ежов-Вышинский) «расстрелять» списками по 100, 200, 300, 400 человек в рамках польской операции. Копировать протоколы не разрешают — переписываем вручную.

В ноябре 4700 человек. Потом сотрудники начали праздновать день создания ЧК-ФСБ, потом НГ, после 15 января продолжим работу — ещё 12 тысяч расстрелянных республиканскими управлениями НКВД. На осень останется 45 тысяч расстрелянных областными управлениями НКВД РСФСР.

По польской линии осуждены в 1937-1938 142 тысячи, 111 тысяч расстреляно, вся вина в том, что поляки, а также евреи, белорусы, русские, украинцы, прибалты, родившиеся на территории Польши или территориях, которые переходили от Польши к России и обратно.

Буква Р в графе решение означает «Расстрелять».

Протокол #315 от 13.11.1937:

Из 399 человек — 395 расстрелять, 3 человека — 10 лет ИТЛ, 1 чел — доследование…

Это переписанные протоколы на 8600 человек, ликвидированных НКВД по польской линии.