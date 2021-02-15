Всё прогнило

Этот ваш сраный PayPal, несмотря на декларированный «уход из России», не только отказывается разблокировать внаглую заблокированные старые аккаунты, но и создавать новый.



Какой смысл всё ставить на пресловутые «персональные санкции» путинской банды, если Запад в рамках формального сотрудничества с Россией в борьбе с «отмыванием доходов» проявляет рвение в отношении врагов режима, а в отношении его друзей и бенефициаров, наоборот, проявляет постыдную нерасторопность 🙁

Зацените мой сегодняшний

Диалог с саппортом PayPal:

Благодарим за то, что вы связались с нами в чате. Наш сотрудник ответит вам в ближайшее время…

Теперь вы подключены к Sviatlana

Система не пускает меня с почтой k***@gmail.com (http://k***@gmail.com/) и не даёт возможности сбросить и заменить пароль

6:40 PM

SA: Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Спасибо за обращение в нашу службу поддержки. Напишите пожалуйста свою Фамилию Имя Отчество а также адрес проживания вместе с индексом(в виде 1-1-1-1-1-1). Для того, чтобы я могла Вас верифицировать.

6:42 PM

Я Корб Виктор Владимирович. А адрес нужен тот, по которому я проживаю сейчас, или тот, по которому регистрировал аккаунт?

6:43 PM

SA: который указан в учётной записи

6:43 PM

Если честно, то уже не помню, указывал российский или литовский адрес… Если российский, то 644053, Омск, 22 Апреля…

???

6:49 PM

SA: Спасибо всё верно, мне нужно несколько минут, что бы изучить Вашу учётную запись.

6:50 PM

ОК

6:50 PM

SA: К сожалению служба безопасности ограничила доступ к этой учётной записи. Вы не сможете войти и пользоваться ею.

6:58 PM

А как это абсолютно произвольное и беззаконное решение можно обжаловать?

6:58 PM

SA: К сожалению обжаловать данное решение не возможно. В юридическом соглашении указанно, что PayPal может ограничивать доступ а также прекращать сотрудничество.

7:01 PM

Великолепно. Чистый, незамутнённый бандитизм от «самой крутой компании»!