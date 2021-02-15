Всё прогнило

Какой смысл всё ставить на пресловутые «персональные санкции» путинской банды, если Запад в рамках формального сотрудничества с Россией в борьбе с «отмыванием доходов» проявляет рвение в отношении врагов режима, а в отношении его друзей и бенефициаров, наоборот, проявляет постыдную нерасторопность 🙁
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Диалог с саппортом PayPal:
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Система не пускает меня с почтой k***@gmail.com (http://k***@gmail.com/) и не даёт возможности сбросить и заменить пароль
6:40 PM
SA: Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Спасибо за обращение в нашу службу поддержки. Напишите пожалуйста свою Фамилию Имя Отчество а также адрес проживания вместе с индексом(в виде 1-1-1-1-1-1). Для того, чтобы я могла Вас верифицировать.
6:42 PM
Я Корб Виктор Владимирович. А адрес нужен тот, по которому я проживаю сейчас, или тот, по которому регистрировал аккаунт?
6:43 PM
SA: который указан в учётной записи
6:43 PM
Если честно, то уже не помню, указывал российский или литовский адрес… Если российский, то 644053, Омск, 22 Апреля…
???
6:49 PM
SA: Спасибо всё верно, мне нужно несколько минут, что бы изучить Вашу учётную запись.
6:50 PM
ОК
6:50 PM
SA: К сожалению служба безопасности ограничила доступ к этой учётной записи. Вы не сможете войти и пользоваться ею.
6:58 PM
А как это абсолютно произвольное и беззаконное решение можно обжаловать?
6:58 PM
SA: К сожалению обжаловать данное решение не возможно. В юридическом соглашении указанно, что PayPal может ограничивать доступ а также прекращать сотрудничество.
7:01 PM
Великолепно. Чистый, незамутнённый бандитизм от «самой крутой компании»!