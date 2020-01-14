Более половины опрошенных пользователей надеются, что Путин уйдет в 2024 году или раньше

Агентство Региональных Исследований подвело итоги опроса о наиболее вероятных сроках ухода Владимира Путина с поста президента России.



Большинство респондентов (53%) выразили осторожную уверенность в том, что Путин уйдёт с вершины российской власти не позднее 2024 года. При этом 23% полагают, что это произойдёт в рамках легальных правовых процедур, и «лидер нации» просто не станет вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

41% принявших участие в опросе считают, что Путин, если и покинет президентскую должность, то не ранее 2028 года.

Основной массив опроса был собран в августе–сентябре 2019 года, одновременно на нескольких социальных платформах. Общий размер выборки составил 707 голосов, в том числе: 448 — в Телеграме, 140 — в Твиттере, по 50 голосов в Фейсбуке и ВКонтакте.

На диаграмме приведены средневзвешенные значения. Они, впрочем почти не отличаются от обычных средних (без учёта весов подвыборок). Аналитики АРИ отмечают, что это свидетельствует о достаточно высокой устойчивости результата, а значит и его близости к реальным настроениями и ожиданиям в обществе. Или, по крайней мере, в его наиболее активной части.

Весьма показательно и распределение по основным соцсетям (см. таблицу ниже).

Вполне ожидаемо наиболее скептично настроена аудитория Фейсбука, в которой в реальность ухода Путина в 2024 году или ранее верит менее половины (48%). А наибольший оптимизм, что также неудивительно, проявляет заметно более молодая аудитория ВКонтакте (57%). Этот фактор становится ещё более наглядным, если посмотреть результаты распределения по годам, а именно: возможность досрочного прекращения полномочий Путина на посту президента России уже в текущем, 2020 году допускает 18% участников опроса ВКонтакте (16% думают, что он уйдёт в 2024 году) и лишь 5% респондентов в Фейсбуке!

У Телеграма и Твиттера, как видно по таблице, агрегированные распределения почти совпадают. Но при более тонкой настройке можно увидеть, что аудитория Телеграма заметно более оптимистична: в возможность досрочного ухода Путина в период с 2020 по 2023 годы верит более четверти (26%) респондентов «телеги», в то время как аналогичный показатель для Твиттера равен лишь 19% (у Фейсбука — 19% и ВКонтакте — 34%).