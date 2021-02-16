Трагикомедия омского масштаба

Не могу не написать об очередном мелодраматичном сплетении омских сюжетов...



Или трагикомичных… А скорее — просто привычно-пошлых, лишний раз высекающих в говне всю безысходность тотальной русскости со всеми её родимыми чертами: правовым и этическим нигилизмом, цинизмом, беспамятством, ханжеством и упорством в существовании применительно к подлости…

Сегодня в телеграм-канале Александра Жирова увидел ссылку на публикацию в газете «НГ-регион» колонки-некролога, написанного Михаилом Лебедевым на смерть нашего коллеги Георгия Бородянского. Прочитал душевный текст. В подписи обнаружил ссылку на БК55 — перешёл по ней и убедился, что именно на этом сайте некролог был опубликован впервые, утром 12 февраля.

Расстроился. Потому что этот сайт, владелец и главный редактор которого Сергей Сусликов давно и неизлечимо болен путинизмом в его худшем изводе, немало сделал для дискредитации гражданского сопротивления в России и в Омске, одним из ярких и принципиальных участников которого был Бородянский. Потому что не было никаких проблем найти более подходящую или хотя бы менее не подходящую площадку для публикации такого хорошего текста в память о коллеге и друге.

Попутно уже безо всякого удивления обнаружил, что в качестве иллюстрации к этому материалу редакторы БК спокойно взяли фотографию, сделанную Татьяной Ильиной и опубликованную в день смерти Жоры в канале ДО-инфо. Разумеется, без указания автора и источника. То есть попросту привычно украли.

Примечательная деталь: эта фотография была сделана на митинге в поддержку Алексея Навального в июле 2013 года и впервые опубликована тогда же на сайте «Омск Политический», но ни Гуглом, ни Яндексом эта публикация не находится.

А то, что в конце этой публикации щемящее стихотворение Жоры предваряется ещё одной фотографией, которую он использовал в качестве аватарки в своём аккаунте в Одноклассниках, которую он взял из иллюстрации к нашей новости «Всё что нажито золотым пером» об описи и изъятии имущества у журналиста по иску губернатора, и которая является фрагментом давней фотографии, сделанной мной на той же Театральной площади, на который мы многие годы боролись за свободу слова и мирных собраний, — это вполне тянет на гнилую вишенку на тортике 🙁