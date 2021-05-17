Мы все глядим в экологи

Леонид Полежаев (если кто не в курсе, экс-губернатор) опубликовал в Инстаграме пост негодования.



Он гневно сообщает, что в 1 км от Усть-Заостровки цветет и пахнет стихийная свалка. Его, правда, возмущает не то, что миазмы разносятся по «омской рублевке», а то, что это портит имидж… города. Вы будете смеяться, но он реально эту каку взваливает на плечи Омска: «В 25 километрах от города Омска и в 50 метрах от трассы Омск- Павлодар – прекрасная визитная карточка культурной столицы Сибири для гостей из Казахстана».

Безусловно конечно, одного этого хватит, чтобы от души поржать. Но он же еще и претензии к поселковой администрации предъявляет. К тому самому местному самоуправлению, которое он уничтожал и гнобил все годы правления.

А взывает он при этом к экологам. (Ой, не могу, пойду поплачу.) Тем самым гадам-экологам, которые не дали ему повернуть реки, достроить южно-омскую оросительную систему, аэропорт, плотину, мусоросжигательный завод, завод офсетных красок и еще что-то столь же полезное для здоровья, от чего он и свалил за город, на свежий воздух. Метро, наверное, тоже они.

Примечательно, что после ухода на пенсию Леонид Кстиныч так не демонстрировал вольтерьянского духа. Но тут такое дело: во-первых, у него поместье в Усть-Заостровке, и ему воняет. Во-вторых, мусорная реформа — одна из немногих, к которым лично он руку не приложил, — его успели уйти раньше. То есть, критиковать ее можно без опаски. К тому же и нынешний губернатор, и его эко-министр — уралмашевские засланцы.

Взывал бы уж сразу к Фадиной, ей к выборам позарез нужны добрые дела. Так бы и говорила нашим с вами омичам: «Убрала смердящие отходы от дома Полежаева».