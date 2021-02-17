Пробегаюсь по сайтам из моего “каталога” — просто для того, чтобы убедиться, что их владельцы и сами сайты живы.



Сегодня стряхнула пыль с раздела “Спорт”.

С радостью узнала, что экс-омич Валерий Бабанов по-прежнему водит туристов в горы Шамони, во Франции, федерация шахмат проводит турниры выходного дня, в Аграрном в воскресенье стартует лыжная гонка (похоже, бывшая “гонка ветеранов”, где лыжню иногда прокладывали через забор), в СибГУФКе — очередные выборы ректора, а знакомые юные спортсменки — уже студентки. Омские регбисты, биатлонисты, ориентировщики, боулингисты (правильно?) потеряли домены, а сайты ВК “Омичка” и Алексея Тищенко до сих пор живы, хотя и не пополняются…

Сайт Пушницы как будто взломала прокуратура: откуда иначе под новостью о тренажерах взялось прокурорское объявление о приеме сообщений про опасные объекты? Пропал Кубок “Оши”. Сайт Шлеменко не находится, а Шивляков всё ставит и ставит рекорды. Застыл на уровне 2015 года сайт черлидеров.

На нескольких сайтах — с прошлого марта тишина, только некрологи по умершим тренерам.

Эх, корона!..