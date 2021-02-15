Профессор-мудак



А я, пользуясь случаем, напоминаю, что этот профессор-филолог, авторитет которого многие годы поддерживался пошлой и слюнявой брутальностью, которую юные студентки путают с остроумием, — это тот самый персонаж, который двадцать лет назад, будучи приглашённым в роли эксперта в ходе рассмотрения моего иска о защите чести и достоинства против начальника УФСБ по Омской области Виктора Миронова, умудрился вместо исследования текста оспариваемой статьи принести в суд «экспертное исследование»… моего искового заявления, исполнив его в классическом жанре публичного доноса (логика там была, примерно, такая: чекисты стоят на страже безопасности Родины, Корб — известный диссидент, и его требование опровергнуть ложь в свой адрес — это не что иное, как оскорбление заслуженного генерала ФСБ).

И это было настолько дико, что судья даже не удовлетворила ходатайство чекистов о приобщении этой подмётной бумаги к делу, а иск мой частично удовлетворила (правда, сам генерал сумел отвертеться, свалив всё на журналистку МК в Омске, которая якобы неверно передала его слова).

Да-да, двадцать лет назад такое ещё было возможно!