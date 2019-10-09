Судья не всегда прав

СКР отказался возбуждать дело против омского правозащитника за оскорбление «судьи»



Председатель Омского комитета по правам человека Валентин Кузнецов сообщил ДО-инфо, что сегодня он получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем Данилом Крыличем 27 сентября.

Как можно понять из сканов «отказного» постановления, опубликованных Кузнецовым в блоге на сайте «Омск Политический», поводом для него стало заявление «судьи» Центрального райсуда в Омске Михаила Сафронова, поступившее в СУ СКР по Омской области в конце июня этого года. «Судья» потребовал привлечь правозащитника за оскорбление в связи с тем, что во время одного из процессов Кузнецов заявление об отводе мотивировал следующим образом: «в связи с тем, что председательствующий по делу является якобы должностным лицом судебной ветви власти, является коррупционером, выполняет волю колонизаторов, узурпировавших страну и уничтожающих народ, является коллаборационистом и врагом народа ».

Отказ в возбуждении дела следователь мотивировал ссылкой на результаты экспертного заключения и пояснений эксперта, которая, с одной стороны, обнаружила в исследуемом тексте признаки «унижения человеческого достоинства», но с другой — отметила, что «вышеуказанные фразы выявляют отрицательное отношение Кузнецова В.Н. к судебному процессу и его участникам, но, согласно лексическим значениям, данные фразы не относятся к неприличной форме высказываний». Это дало возможность следователю зафиксировать отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях Кузнецова В.Н.