Подверженность риску бедности

Более четверти жителей Литвы и Латвии остаются за порогом бедности



Накануне Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, отмечаемого 17 октября, Евростат обнародовал данные исследования «Опасности бедности и социальной изоляции». Данные за 2018 год о числе «подверженных риску бедности или социальной изоляции» называют также «рейтингом бедности ЕС». К группе риска относятся граждане, признавшиеся в одном из следующих обстоятельств: низкий размер доход, наличие серьёзных материальных затруднений или проживание в домохозяйствах с низкой занятостью.

В среднем по ЕС в 2018 году за чертой бедности, по расчётам Евростата, находилось 21,7% жителей Евросоюза или 109,2 млн человек. Относительно предыдущего года показатель уменьшился на 0,7 процентных пункта, а за десять лет — на 2 п. п. Причем, женщин в такой угрожающей ситуации больше, чем мужчин: 22,6% против 20,7%.

Рейтинг 2018 года возглавила Болгария, где к беднякам относится треть населения (32,8%). В тройку самых бедных также вошли Румыния (32,5%) и Греция (31,8%). Далее следуют Латвия (28,4%), Литва (28,3%) и Италия (27,3%). Меньше всего бедняков в Чехии (12,2%), Словении (16,2%), Словакии (16,3%) и Финляндии (16,5%).