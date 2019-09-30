Путин — друг приставов

Приставы применили силу к правозащитнику из-за надписи «Путин враг народа»



Судебные приставы Кировского районного «суда» в Омске вызвали полицию, усмотрев криминал в надписи «ПУТИН ВРАГ НАРОДА» на спине куртки, в которой был известный правозащитник Валентин Кузнецов. Председатель Омского комитета по правам человека участвовал в процессе как представитель ответчика. Прибывший по вызову сотрудник полиции предложил Кузнецову «выйти и дать объяснения», не пояснив однако в каком именно правонарушении он подозревается.

В ответ на просьбу обосновать законность этого требования приставы грубо вывели одного из участников процесса в коридор. «Судья» Валентина Ашуха некоторое время пребывала в полной растерянности, а после недолгих, но бурных препирательств объявила перерыв в заседании, не объяснив причину.

Полицейский записал объяснение Кузнецова, почему тот считает Путина «врагом народа», и удалился без составления протокола. Заседание продолжилось с участием всех сторон, включая правозащитника.

Валентин Кузнецов рассказал «ДО-инфо», что в куртке с этой надписью он уже давно свободно ходит и ездит по городу, а также участвует в митингах. По его словам, «полицаи снимают на фото- и видео, но никаких мер не принимают».