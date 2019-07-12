«Фольксваген» подтвердил звание «народной марки» в Вильнюсе

По данным АРИ самые популярные марки автомобилей в «спальных районах» столицы Литвы — Volkswagen, Toyota и Audi



На долю трёх лидеров рейтинга автомобильных марок, составленного Агентством Региональных Исследований, приходится более 40% от общего числа учтённых автомобилей. В топ-10 попадает 74%, а топ-20 — 95%.

В первой десятке авто-рейтинга — пять марок производителей из Германии, три — Японии, по одной — Швеции и Чехии.

Всего в трех раундах замера было учтено 624 автомобиля, припаркованных на придомовых территориях в трёх микрорайонах жилмассива Юстинишки. В выборку попали автомобили 36 марок, в том числе: Volkswagen, Toyota, Audi, Opel, Volvo, BMW, Skoda, Nissan, Honda, Mercedes, Mazda, Kia, Ford, Renault, Mitsubishi, Subaru, Citroen, Saab, Hyundai, Peugeot, Lexus, Chrysler, Seat, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Rover, Smart, Ssangyong, Dacia, Chevrolet, Dodge, Jaguar, Land Rover, Mini, Porsche.

Более подробные данные о результатах пилотажного исследования, выполненного специалистами АРИ в начале июля 2019 года, представлены на диаграмме и в сводной таблице:

Комментируя для ДО-инфо результаты исследования, руководитель АРИ Виктор Корб отметил два важных момента. С одной стороны, распределение марочных предпочтений автовладельцев оказалось достаточно устойчивым. С другой — существенные отклонения от общей картины (особенно характерные для Mercedes и BMW), скорее всего, неслучайны и коррелируют с определённым типом комьюнити, сложившимся в каждом микрорайоне. Тщательная проверка этой гипотезы, предположил Корб, позволила бы создать новый аналитический инструмент, повышающий содержательность и эффективность работы риэлторов, оценщиков и других специалистов по работе с территорией. Он уточнил, что «Автомобильную карту» по методике АРИ можно быстро составить для любого города, в котором найдутся заинтересованные заказчики или волонтёры.

P.S. Нам показался любопытным полученный в АРИ перечень марок, которые присутствовали в форме для исследования, но не обнаружились в трёх раундах пилотажного замера. Приводим его полностью, без комментариев: Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, Daewoo, Ferrari, Hummer, Infiniti, Isuzu, Lada, Lamborghini, Lancia, Maserati, Maybach, Mclaren, Polaris, Pontiac, Rolls Royce, Santana, Suzuki, Tesla, Trabant.