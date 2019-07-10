Кто убил? Они и убили…

Показом фильма «Кто убил Наташу?» в Вильнюсе открылась неделя памяти Натальи Эстемировой

Восьмого июля в киноцентре KinoDeli прошли кинопоказ и дискуссия, приуроченные к десятилетней годовщины со дня убийства известной чеченской правозащитницы. Мероприятие организовал политолог Вильнюсского университета Витис Юрконис. В роли спикера выступил редактор «Медиазоны» Егор Сковорода. В маленьком зале — правозащитники, журналисты, политики и гражданские активисты России и Литвы.

Во вступительном слове г-н Юрконис напомнил, что 15 июля исполнится десять лет со дня жестокого убийства Натальи Эстемировой. Он сказал, что по договорённости с правозащитниками и её бывшими коллегами в этом году пройдёт неделя памяти в Москве и в нескольких городах Европы. В дискуссии после просмотра он предложил обсудить актуальную ситуацию в правозащитной сфере в России и возможность влиять на её улучшение.

Отвечая на вопросы участников просмотра, Егор Сковорода напомнил историю создания и развития проекта «Медиазона». Он выразил уверенность в том, что несмотря на усиление репрессий и высокие риски, связанные с активной журналистской и правозащитной деятельностью, смысл в этом всё равно есть. Комментируя успех «кейса Голунова», когда власть пошла на уступки в связи с масштабной кампанией журналистской и общегражданской консолидации, Егор предостерег от попыток просто повторять эту схему и предложил в каждой похожей истории искать наиболее подходящие решения. Он однако согласился, что в защите российских активистов очень важна международная поддержка, причём особенно это актуально для правозащитников, работающих в Чечне.

Фото © Всеволод Чернозуб, 2019