12 июня - странный день. Он называется Днём России в честь принятия в 1990 году декларации о государственном суверенитете, т.е. независимости от СССР, по которому тоскует большинство тех, кто отмечает этот день, ставший праздником самовара и балалайки.

Если спросить, чем он отличается от Дня государственного флага, нипочём не скажут. Но ликуют, празднуют.

А еще в тот же день 1990 года в СССР была официально отменена цензура. То есть, во-первых, было признано, что она существовала, а во-вторых, её отменили, запретив кому-либо вмешиваться в дела СМИ (тогда, правда, такой аббревиатуры ещё не было) и что-либо диктовать журналистам и редакциям. Из всесоюзного закона № 1552-1 «О печати и других средствах массовой информации» норма о запрете цензуры затем перекочевала в федеральный, давая возможность Дмитрию Киселеву на голубом глазу утверждать, что у нас полная свобода слова.

Между прочим, 12 июня и во Франции является днём отмены цензуры печати. Правда, она была введена во время Второй мировой войны, и закончила действовать почти сразу после её окончания — в 1945 году.

Чем мы отличаемся от Франции? Тем, что там журналист, написавший джинсу или продажный материал отлучается от профессии, у нас же это считается достойным видом «подработки». Тем, что там говорят о проблемах, называя их своими именами, а у нас запрещено называть самоубийство — самоубийством, показывать изображение конопли или пьяного священника.

Цензуры нет — есть уголовные статьи за слова и репосты, за «оскорбление» тех, о ком невозможно сказать доброго слова, ряды коих множатся. Не нужна цензура, если привык жить с оглядкой, чтобы не задеть кого-нибудь — депутата, главу района, авторитетного бизнесмена, чекиста.

Вчера освободили Ивана Голунова, а сегодня выламывали руки и бросали в автозаки тех, на ком были футболки его именем. Задерживали тех, кто вышел за свободу журналистики.

День опричника. Распоясавшийся опричник — лицо и символ сегодняшней России.

Фото © Александр Плющев.