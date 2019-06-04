Все диктаторы делают это

3 июня 1938 года в Германии Рейхстаг проголосовал за изъятие произведений «дегенеративного искусства».

В «дегенеративные» были записаны художественные сообщества целые стили и направления изобразительного искусства — такие как импрессионизм, дадаизм, кубизм, фовизм, сюрреализм, экспрессионизм, Баухаус.

Под запрет попали работы Адлера, Бекмана, Дикса, Кампендонка, Кандинского, Клее, Лисицкого, Мондриана, Пехштейна, Шагал, Эрнста и многих других выдающихся деятелей современного искусства.

Кроме художников в загнивающую модернистскую культуру попали и многие композиторы и писатели. По определению Гитлера, который в июле 1937 года посетил «Большую германскую художественную выставку» в Мюнхене, если авторы так видят и изображают мир не по «наследственным» причинам, значит хотят намеренно оскорбить нацию, истинных арийцев.

У нас арийцев как бы нет. Зато чрезмерно чувствительных, чьи тонкие души не оскорбляют разве что фонарные столбы (и то не факт — уж очень они вызывающе возносятся), завались. В последнее время им не нравятся рэперы. Можно предположить, что вне критики должна быть классика, но до этого была распроклассическая опера Вагнера «Тангейзер».

В СССР запрещали и уничтожали картины Рабина и Меламида — в современной России запрещают работы Слонова и Лоскутова. Про сжигание книг Владимира Сорокина надо напоминать? Про «Пусси Райот»? Про разгром неугодных художественных выставок? Про документальный фильм Виталия Манского о КНДР «В лучах солнца»?..

Сколько произведений искусства находится в списке Роскомнадзора как экстремистские, оскорбительные и вредные для чьего-то душевного равновесия, не знает, наверное, и сам надзор. Пользователи же узнают об этом лишь после блокировки страниц или уведомления.

В общем, как бы ни грустно было это признавать, но Россия начала XXI века, похоже, не слишком далеко продвинулась в сфере государственной «культурной политики» в в сравнении с Германией тридцатых годов века XX.

На фото — фрагмент картины Отто Дикса «Мёртвый мужчина» (Св. Клемент).