Самая трагичная судьба в советском спорте

1 июня 1960 года родилась советская гимнастка Елена Мухина.

Лена Мухина. Она была почти моей ровесницей, но из «глубины» Сибири казалась небожительницей.

Я помню её выступления, хотя никогда особо не интересовалась гимнастикой. Она летала, и было видно, что ей это доставляет радость. И всегда было страшно: а вдруг упадет. Мы ведь видели, как падали брусья за спиной Турищевой. Страшно было смотреть на знаменитую «петлю Корбут» с «винтом Мухиной».

Откуда они брали уверенность, что всё будет хорошо? Или их так мотивировали? Ведь эти девочки не сами придумывали и отрабатывали элементы — их готовили тренеры. А к Олимпиаде-80 вообще готовились, как к войне. После того, как американцы заявили о бойкоте из-за ввода войск в Афганистан, доказать превосходство советского спорта на «советских» олимпийских играх стало задачей первоочередной важности. И они готовились, тренировались, всё усложняя и усложняя программы. Потому что советское — значит лучшее.

1 июня — день рождения Лены Мухиной, которая так и не выступила на Олимпиаде. На сборах в Минске, выполняя опорный прыжок, она получила травму позвоночника. Помню телевизионные репортажи: гимнастка в постели после операции. Она так и не встала, хотя очень хотела и старалась — силы воли у неё было на десятерых. Да что там, она говорить не могла…

Лена Мухина умерла в 46 лет. Стала небожительницей. Но не олимпийской чемпионкой. Стоило оно того?

А чемпионкой тогда стала её подруга Елена Давыдова, которая внесена в список «Легенд спорта», ещё больше повысив сложность гимнастики. Кому это надо?!