Мы вас научим экологию защищать

Так уж получилось, что 5 июня разные там Европы-Америки-Австралии и прочие отмечают Всемирный день окружающей среды, а Россия — День эколога. И это логично.

Ну что такое «окружающая среда»? «Пых» с химического завода — и нет её. А «эколог» — это звучит гордо и увесисто. Это должность, которую не стыдно занимать, эту профессию можно внести в реестр Минтруда. В конце концов, официальный эколог со счётчиком Гейгера и лентой-распечаткой в руках может выйти к народу из экомобиля и сказать, что зря он тут покрывается пятнами и голословно кашляет — всё у нас с окружающей средой в порядке.

И напрасно вы думаете, что какая-нибудь Чирикова или защитники природы на Шиесе — это настоящие экологи. Они сомневаются в словах специалистов с записью «эколог» в трудовой книжке, а значит — экстремисты. А те, кто защищает от экстремистов будущий мусорный полигон, призванный спасти столицу от мусорно-экологической катастрофы, когда-нибудь получат квартиры в Москве или хотя бы значки «Юный эколог» или «Юный натуралист».

И на борта омоновских КАМАЗов, присланных защитить настоящую экологию от стихии окружающей среды, нанесут «ёлочки» — по количеству вырубленных гектаров.

Иллюстрация — стоп-кадр из видео в твиттере Алексея Навального.