Календоскоп

Низшая каста России

29 мая 1947 года Индийское учредительное собрание запретило касту «неприкасаемых».

Это решение было частью мер по обретению независимости бывшей крупнейшей колонии Британской империи.

Формальная отмена статуса самой низкой социальной группы в кастовой иерархии Индии не сильно изменила реальное положение. По данным Википедии, до сих пор, спустя семьдесят лет, неприкасаемые составляют 16–17 % жителей одной из самых населённых стран мира.

Та же Вики сообщает, что сам термин «неприкасаемые» используется в русском языке как общее наименование ряда нескольких низших каст. Причём, термин этот имеет ярко выраженную негативную или даже уничижительную коннотацию.
Но это в академическом дискурсе, или, проще говоря, в правильном литературном русском языке. А вот в «неправильных» версиях — включая разговорную и журналистскую его версии, — неприкасаемыми часто, наоборот, называют… высшие касты: чиновников, депутатов, олигархов и других представителей властного клана.

неприкасаемые в России

Любопытно, что такое различие в трактовке одного и того же слова вполне объяснимо с точки зрения интуитивной логики: неприкасаемые — значит те, к которым нельзя прикасаться. Но в Индии нельзя, потому что этим представители других каст якобы оскверняют себя. А в России — потому что к ним просто невозможно прикоснуться ввиду повышенной защищённости и отгороженности представителей этого клана от народа или от «обычных людей»: они живут за огромными заборами в престижных местах, летают спецрейсами, перемещаются по дорогам с эскортами и мигалками, имеют специальное снабжение и медицинское обслуживание и, вообще, находятся вне формальных рамок, над законом…

Такие вот политико-лингвистические загогулины.

Фото с сайтов natgeo.imgix.net и interpretermag.com