МДК — это не только…

Мега в Омске презентовала «Дом Культуры»

Новое общественное пространство в торговом центре «МЕГА Омск» призвано стать открытой площадкой для получения новых знаний, творчества и общения активных горожан.

«Мега Дом культуры» работает в Омске с конца прошлого года, а 18 января прошла презентация этого инновационного формата для журналистов. Кроме хозяина, управляющего ТЦ «Мега Омск» Сергея Аристархова, в ней приняли участие партнеры проекта — председатель Омского союза архитекторов Александр Бегун и ведущий архитектор ИТП «Град» Варвара Семина, — а также пиарщик Игорь Намаконов в роли приглашенной звезды.

Сергей Аристархов сообщил, что проект «Мега Дом культуры» работает пока в пилотном режиме. Если к апрелю он покажется успешным, то с высокой вероятностью будет масштабирован на всю сеть в России или даже в мире. На вопрос ДО-инфо, по каким именно параметрам будет оцениваться успешность, топ-менеджер ответить не смог, заверив, что они, точно, не будут ориентироваться лишь на количественные показатели. Главное — это сама возможность «встречаться, общаться, отдыхать и узнавать что-то новое», доступная всем посетителям. Омск был выбран в качестве пилотной площадки, поскольку здешняя Мега — крупнейшая среди региональных объектов (за исключением столичных): в прошлом финансовом году в ней было зафиксировано более 17 млн посещений.

Судя по насыщенному расписанию, новую площадку уже освоили организаторы различных танцевальных, образовательных и игровых инициатив. Союз архитекторов в ближайшее время намерен провести в «Доме культуры» выставку работ, представленных на конкурс по концепции благоустройства улицы Тарской. Институт «Град» анонсировал его использование для организации интерактивного участия омичей в выборе идеального образа города в рамках проекта «Мастер-план Омск».

Хозяева подчеркивают принципиальную ставку на открытость и бесплатность — как для участников, так и для организаторов. Заявку на проведение мероприятия может оставить любой желающий, но решение о включении его в расписании принимают менеджеры МДК. Причем, на какие приоритеты и ограничения они ориентируются, публично не объявлено.