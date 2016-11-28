Ну, вот мы и «ВОмске»!

В Омске появилось еще одно зарегистрированное СМИ



Вы будете долго смеяться и ни за что не поверите, но новое СМИ так и называется — «ВОмске»

Новое независимое СМИ создано группой журналистов, ранее работавших в ИД «ТРИЭС». Одноименный сайт начал работать 1 сентября и уже через месяц смог уйти с последней строчки Рейтинга АРИ омских интернет-СМИ, опередив сайт ГТРК «Иртыш».

Главный редактор Наталья Ворохоб, презентуя новый проект, призналась, что хочет создать «интересный онлайн-журнал, в котором много эксклюзивных новостей, умной аналитики, бурных дискуссий, больших качественных текстов, любопытных развлекательных материалов о самых ярких людях города. Мы мечтаем создать клуб активных неравнодушных омичей и показать, что в Омске можно интересно жить!»

Как выяснило «ДО-инфо», свидетельство о регистрации до учредителей пока не дошло, но в официальном реестре Роскомнадзора «ВОмске» уже можно найти. Оно зарегистрировано 10 ноября 2016 года под номером ИА № ФС 77 — 67668 как федеральное информационное агентство с территорией распространения «Российская Федерация и зарубежные страны».