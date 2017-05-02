Если чиновнику нечем заняться

Роскомнадзор продолжает «доставать» абсурдными претензиями старейшее независимое СМИ Омска



2 мая главный редактор информационного агентства «ДО-инфо» Виктор Корб опубликовал на личном сайте пост, в котором сообщил о претензиях и своем ответе на них. По его словам, чиновник из регионального управления Роскомнадзора по телефону сообщил о том, что в ходе некой проверки сотрудники якобы выявили несоответствие указанных при регистрации и фактических данных выпуска периодической продукции информационного агентства «ДО-инфо». В свидетельстве о регистрации СМИ указана примерная периодичность 2-5 материалов в день, а на сайте последние материалы появлялись несколько месяцев тому назад. По словам Корба, ему предложили направить в адрес надзорного ведомства «объяснение», которое чиновники могли бы «положить в папочку»…

Как следует из поста, руководитель одного из старейших в регионе независимых СМИ с трудом подавил желание послать чиновников подальше, а оперативно подготовил ответ, отправил его и, одновременно, опубликовал его тут же, у себя на сайте. В нем он лаконично объяснил безграмотность и абсурдность претензий, поскольку периодичность выпуска СМИ, действующего в форме информационного агентства, законом не регулируется и не подлежит госконтролю. К тому же сайт doinfo.ru не является СМИ и не является единственным способом распространения продукции агентства «ДО-инфо».

В примечании Виктор Корб напоминает, что ДО-инфо регистрировалось задолго до массового появления Интернета в России и было одним из первых СМИ, активно использовавших Интернет в своей деятельности. По его словам, никакого профита статус зарегистрированного СМИ в России уже много лет не дает, поэтому он за него не цепляется, «но и просто так отказываться от этого статуса и, тем более, уступать идиотским наездам со стороны Роскомпозора» не хочет.