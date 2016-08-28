Кончилась эпоха

Спортивный обозреватель Михаил Мандель уезжает из Омска



Один из самых известных и авторитетных спортивных журналистов Омска завершил карьеру и уезжает в Санкт-Петербург. 28 августа на Омском радио прошел последний прямой эфир его еженедельной популярной программы «Воскресный спорт-тайм», в конце которого Михаил Геннадьевич попрощался со слушателями. Он признался, что конечно, будет продолжать следить за омским спортом, болеть за ХК «Авангард» и даже не исключил возможности «еще встретиться в эфире».

Впервые Михаил Мандель проговорился о планах покинуть Омск месяц назад. И во всех августовских выпусках программы ему приходилось выслушивать вопросы и благодарности расстроенных слушателей. Подробностей Михаил Геннадьевич не раскрыл, признавшись лишь в том, что переезд вызван, прежде всего, личными, точнее, семейными причинами: в Санкт-Петербурге живут все его дети, и он собирается больше времени посвятить общению с ними, а также с внуками и правнуком.

Примечание. Михаил Мандель в советское время был известным тренером омских команд по хоккею с мячом, затем много лет отдал спортивной журналистике: работал в газетах и на радио. Последние годы возглавлял профсоюз журналистов ГТРК «Иртыш», входящего в систему РТР.

В оформлении использовано фото © Omskzdes.ru, 2014 г.