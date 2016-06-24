Хроника омских событий за 24.06.2016

Омск. События

Во время сильной грозы в Омске затопило гипермаркет Окей в Советском округе.

Житель Центрального округа Омска узнал от сотрудников УФМС, что его сын, не согласовав с ним, зарегистрировал в квартире шестерых «нелегалов» — работников из Узбекистана.

По просьбе Омского горсовета в муниципальную собственность готовится передача земель многодетных семей и сквера на улице Тарской.

За неделю до завершения торгов Росимущество отменило приватизацию омского НПО «Эталон» путем продажи 100% его акций.

Центр учета собственности Омской области объявил несостоявшимся аукцион по продаже 100% акций ОАО «Тевризнефтегаз». Это уже четвертая неудачная попытка его приватизации.

Инженер Омского танкового завода («Омсктрансмаша») Алексей Ковальчук разработал уникальную технологию, оформив изобретение и защитив кандидатскую диссертацию.

Директор департамента культуры Омска Владимир Шалак заверил, что «колокола восстановленного Воскресенского собора в Омске зазвонят 5 августа, во время празднования 300-летия города».

Центр книжных памятников Омской государственной публичной библиотеки имени Пушкина представил уникальные архивы, вывезенные из Берлина советским офицером в 1945 году, в числе которых есть и, возможно, подлинные нотные записи, выполненные Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Сотрудники МЧС задержали на Иртыше две лодки, на которых плавали студенты речного училища без спасательных жилетов.

Губернатор, профсоюзы и работодатели договорились о дополнительном повышении с 1 июля минимальной заработной платы в Омской области с 7135 рублей до 8625 рублей, а для предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — с 6204 рублей до 7500 рублей.

24.06.2002 - Хроника омских событий.

24.06.2006 - Хроника омских событий.

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