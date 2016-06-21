2016-06-20_20-24-37
Хроника Омских событий

Хроника омских событий за 21.06.2016

Омск. События
  • Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Фадеев опроверг информацию о лишении его ученой степени, распространенной с подачи активистов «Диссернета».
  • Долг потребителей «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» превысил 2,5 млрд рублей.
  • Направлено в суд первое уголовное дело о падении башенного крана в Омске: государственного инспектора Ростехнадзора Константина Иванова обвиняют в преступной халатности, повлекшей гибель нескольких человек.
  • Двоих жителей Омска обвиняют в серии изнасилований, которые они совершали в различных районах города.
  • Агентство недвижимости «АВЕСТА-РИЭЛТ» стало победителем Национального конкурса «Профессиональное признание–2016″, проводимого Российской Гильдией Риэлторов, в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2016″.
  • На площади рядом с реконструируемым зданием Омского цирка появится новый ресторан сети «Макдоналдс».
  • Администрация Омска сообщила, что к юбилею города они успеют отремонтировать фасады лишь 26 из 80 домов вдоль т.н. «гостевого маршрута».
  • На бульваре Победы в Омске прошла немногочисленная патриотическая акция «А завтра была война».
  • Владельцем охотничьего угодья «Феникс» в Большереченском районе Омской области по итогам открытого аукциона стало ООО «Щербаки», которое увеличило стартовую цену в 776 раз.
  • С 21 по 26 июня по трем районам Омской области будут возить «мощи блаженной Матроны Московской».
  • Житель Омского района Омской области в приступе ревности жестоко изранил знакомую бензопилой.
  • С начала 2016 года в Омской области утонуло уже 28 человек.
  • Силовой вице-губернатор Омской области Игорь Бондарев поручил подготовить документы для открытия в Омске Казачьего кадетского корпуса.
  • На Привокзальной площади ко Дню города может появиться бесплатная автомобильная парковка, создаваемая из средств Фонда развития города.
  • На фасаде исторического здания администрации Омска смонтировали непонятное табло ценой в 2,5 млн руб.
  • В муниципальном лагере «Березка» Исилькульского района детей покусала енотовидная собака, после чего вожатые забили ее палками.

21.06.2000 - Хроника омских событий.
21.06.2001 - Хроника омских событий.
21.06.2002 - Хроника омских событий.
21.06.2003 - Хроника омских событий.
21.06.2006 - Хроника омских событий.

В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.