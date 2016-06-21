Хроника омских событий за 21.06.2016

Омск. События

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Александр Фадеев опроверг информацию о лишении его ученой степени, распространенной с подачи активистов «Диссернета».

Долг потребителей «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» превысил 2,5 млрд рублей.

Направлено в суд первое уголовное дело о падении башенного крана в Омске: государственного инспектора Ростехнадзора Константина Иванова обвиняют в преступной халатности, повлекшей гибель нескольких человек.

Двоих жителей Омска обвиняют в серии изнасилований, которые они совершали в различных районах города.

Агентство недвижимости «АВЕСТА-РИЭЛТ» стало победителем Национального конкурса «Профессиональное признание–2016″, проводимого Российской Гильдией Риэлторов, в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2016″.

На площади рядом с реконструируемым зданием Омского цирка появится новый ресторан сети «Макдоналдс».

Администрация Омска сообщила, что к юбилею города они успеют отремонтировать фасады лишь 26 из 80 домов вдоль т.н. «гостевого маршрута».

На бульваре Победы в Омске прошла немногочисленная патриотическая акция «А завтра была война».

Владельцем охотничьего угодья «Феникс» в Большереченском районе Омской области по итогам открытого аукциона стало ООО «Щербаки», которое увеличило стартовую цену в 776 раз.

С 21 по 26 июня по трем районам Омской области будут возить «мощи блаженной Матроны Московской».

Житель Омского района Омской области в приступе ревности жестоко изранил знакомую бензопилой.

С начала 2016 года в Омской области утонуло уже 28 человек.

Силовой вице-губернатор Омской области Игорь Бондарев поручил подготовить документы для открытия в Омске Казачьего кадетского корпуса.

На Привокзальной площади ко Дню города может появиться бесплатная автомобильная парковка, создаваемая из средств Фонда развития города.

На фасаде исторического здания администрации Омска смонтировали непонятное табло ценой в 2,5 млн руб.

В муниципальном лагере «Березка» Исилькульского района детей покусала енотовидная собака, после чего вожатые забили ее палками.



21.06.2000 - Хроника омских событий.

21.06.2001 - Хроника омских событий.

21.06.2002 - Хроника омских событий.

21.06.2003 - Хроника омских событий.

21.06.2006 - Хроника омских событий.

В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.