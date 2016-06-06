Хроника омских событий за 04-06.06.2016

Омск. События

Пожарные эвакуировали несколько жильцов многоэтажки на улице Бородина в Омске и обнаружили в сгоревшей квартире три трупа.

На российско-казахстанской границе Омской области задержаны и возвращены отправителям 800 кг пухо-перьевой смеси без документов.

В Омске создан первый в регионе Ситуационный центр, где на большом экране организована трансляция из всех экзаменационных аудиторий при проведении Единого госэкзамена (ЕГЭ).

Проведение одного концерта Национального филармонического оркестра России под управлением Михаила Гертса с участием Владимира Спивакова обошлось омскому бюджету в 1,5 млн рублей.

5 июня в Омске на 85 году жизни скончался журналист, писатель, театровед Марк Мудрик.

Омский полицейский Никита Шабухин приговорен к 10 годам колонии за сбыт наркотиков на рабочем месте.

В убийстве троих собутыльников и поджоге квартиры подозревают женщину, работавшую в канцелярии Первомайского районного суда Омска.

В Омске с июля на маршруте №4 «Пос. Амурский – ул. Котельникова» будет ходить «Литературный трамвай».

Из-за отказа тормозного шланга на аттракционе «Орбита» в парке на Зеленом острове едва не пострадали четверо омичей. Губернатор Виктор Назаров распорядился проверить надежность аттракционов во всех омских парках.

6 июня в Омске прошел митинг и перфоманс «Лебединое озеро», организованные движением «ЗАОмск» в защиту городских парков и скверов.

Омичи в соцсетях признали, что салют, организованный в честь начала байкерского сезона «Поехали-2016″ на «Пиратском острове», оказался круче всех официальных, включая салют на День победы.

Чиновники доложили, что в ходе масштабного ремонта омских дорог старый асфальт снят уже с 30 гектаров, выравнивающий слой асфальта уложен на 17х, а полностью дороги обновлены на 5 га. Некоторые СМИ измеряют объемы выполненных работ количеством… заасфальтированных футбольных полей.

В центре Омска, на автомобиль, припаркованный на газоне около Дома актера, упало дерево.

В Омске лишь за последнюю неделю совершено несколько наездов автомобилей на детей, в том числе во дворах жилых микрорайонов. А в понедельник произошло ДТП, во время которого сразу трое 15-летних подростков на велосипедах врезались в автомобиль «Тойота» и получили серьезные травмы.

По результатам интернет-голосования на конкурсе «Лидеры спортивной индустрии» лучшим ледовым дворцом России стала казанская «Татнефть Арена» с 29,8% голосов. «Арена Омск» заняла второе место, получив 28,3% голосов участников.

Директор регионального управления ОАО «Российские ипподромы» по СФО, и. о. директора Омского регионального управления Андрей Гисс сообщил, что в ходе реконструкции ипподрома к его 170-летию в 2017 году на его территории может появиться пруд для культурной рыбалки, а также площадки для мангалов.

Администрация Большеречья опровергла сообщения о частичном подтоплении территории Большереченского зоопарка.

Губернатор Омской области Виктор Назаров опроверг слухи о его возможном выдвижении в депутаты госдумы на предстоящих «выборах без выбора» осенью этого года.

Чемпионом Омской области по ловле спиннингом с берега стал Евгений Самохвалов. В командном турнире победили спортсмены «Иртыша».



04.06.2001 - Хроника омских событий.

05.06.2000 - Хроника омских событий.

05.06.2001 - Хроника омских событий.

06.06.2000 - Хроника омских событий.

06.06.2001 - Хроника омских событий.

04.06.2002 - Хроника омских событий.

04.06.2003 - Хроника омских событий.

04.06.2006 - Хроника омских событий.

05.06.2002 - Хроника омских событий.

05.06.2003 - Хроника омских событий.

05.06.2006 - Хроника омских событий.

В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.