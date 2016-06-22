Хроника омских событий за 22.06.2016

Омск. События

На чердаке дома в селе Зеленополье Омской области найдены два мумифицированных детских трупа.

Из-за неполадок в шасси самолет A320 «Аэрофлота» с задержкой приземлился в Омске и не смог вылететь в Москву обратным рейсом.

Омские пляжи открыты, но МЧС не рекомендует на них купаться из-за очень грязной воды в черте города.

Омские гребцы завоевали на байдарках и каноэ 8 медалей чемпионата России.

Решением судьи Омского райсуда Веры Александровой погибший в ДТП 24 июня 2015 года в аварии, унесшем жизни 15 человек, водитель автобуса Александр Любовцев признан виновным, но уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.

По омским колониям проедет передвижная выставка картин, написанных осужденными и изображающими «быт осужденных времен Достоевского».

Омской области выделили 4,8 млн рублей на развитие молодёжного предпринимательства из 255 млн, распределенных между всеми регионами России.

ЕСПЧ постановил выплатить жителю Омска компенсацию из бюджета РФ в размере 20,5 тыс. евро за пыточные условия его содержания в СИЗО.

В селе Кибер-Спасском Калачинского района Омской области объявлен карантин из-за угрозы распространения бешенства.

Конкурс на право обслуживания торжественных мероприятий по заказу аппарата губернатора Омской области выиграла компания «Третий этаж», которая предложила большую цену, но имеет «опыт обслуживания официальных мероприятий, проводимых органами госвласти».

В результате оперативно-профилактической операции «Административный надзор», в которой приняло участие 216 сотрудников УМВД по Омской области, полицейские проверили около 660 человек, которым по решению суда запрещено ночью покидать жилое помещение, и не обнаружили дома 68 из них.

Пьяный молодой житель Омска угнал чужие «Жигули», вскрыв их перочинным ножом, но застрял на трамвайных путях.

Сотрудники омской транспортной полиции спасли из Иртыша 83-летнего пенсионера, который барахтался в протоке около четырех часов, пока его не заметили рыбаки.

Правительство России планирует выделить еще 53 млн рублей на строительство первой ветки омского метро. А министр промышленности Омской области Виктор Белов заявил, что ни о каком продолжении строительства метрополитена в Омске речи не идет.

В сквере 70-летия Победы, на пересечении улицы Заозерная и проспекта Менделеева, открыли памятник «Журавли», навеянный одноименным стихотворением Расула Гамзатова.

В Омске после удара молнии загорелась кровля жилого дома.





22.06.2000 - Хроника омских событий.

22.06.2002 - Хроника омских событий.

22.06.2003 - Хроника омских событий.

22.06.2006 - Хроника омских событий.

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