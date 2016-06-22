Хроника омских событий за 22.06.2016

Омск. События
- На чердаке дома в селе Зеленополье Омской области найдены два мумифицированных детских трупа.
- Из-за неполадок в шасси самолет A320 «Аэрофлота» с задержкой приземлился в Омске и не смог вылететь в Москву обратным рейсом.
- Омские пляжи открыты, но МЧС не рекомендует на них купаться из-за очень грязной воды в черте города.
- Омские гребцы завоевали на байдарках и каноэ 8 медалей чемпионата России.
- Решением судьи Омского райсуда Веры Александровой погибший в ДТП 24 июня 2015 года в аварии, унесшем жизни 15 человек, водитель автобуса Александр Любовцев признан виновным, но уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.
- По омским колониям проедет передвижная выставка картин, написанных осужденными и изображающими «быт осужденных времен Достоевского».
- Омской области выделили 4,8 млн рублей на развитие молодёжного предпринимательства из 255 млн, распределенных между всеми регионами России.
- ЕСПЧ постановил выплатить жителю Омска компенсацию из бюджета РФ в размере 20,5 тыс. евро за пыточные условия его содержания в СИЗО.
- В селе Кибер-Спасском Калачинского района Омской области объявлен карантин из-за угрозы распространения бешенства.
- Конкурс на право обслуживания торжественных мероприятий по заказу аппарата губернатора Омской области выиграла компания «Третий этаж», которая предложила большую цену, но имеет «опыт обслуживания официальных мероприятий, проводимых органами госвласти».
- В результате оперативно-профилактической операции «Административный надзор», в которой приняло участие 216 сотрудников УМВД по Омской области, полицейские проверили около 660 человек, которым по решению суда запрещено ночью покидать жилое помещение, и не обнаружили дома 68 из них.
- Пьяный молодой житель Омска угнал чужие «Жигули», вскрыв их перочинным ножом, но застрял на трамвайных путях.
- Сотрудники омской транспортной полиции спасли из Иртыша 83-летнего пенсионера, который барахтался в протоке около четырех часов, пока его не заметили рыбаки.
- Правительство России планирует выделить еще 53 млн рублей на строительство первой ветки омского метро. А министр промышленности Омской области Виктор Белов заявил, что ни о каком продолжении строительства метрополитена в Омске речи не идет.
- В сквере 70-летия Победы, на пересечении улицы Заозерная и проспекта Менделеева, открыли памятник «Журавли», навеянный одноименным стихотворением Расула Гамзатова.
- В Омске после удара молнии загорелась кровля жилого дома.
22.06.2000 - Хроника омских событий.
22.06.2002 - Хроника омских событий.
22.06.2003 - Хроника омских событий.
22.06.2006 - Хроника омских событий.
В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.