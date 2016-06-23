Хроника омских событий за 23.06.2016

Омск. События

Депутат госдумы РФ от Омской области Олег Смолин назвал причиной трагедии в Карелии созданную в стране «систему мертвого образования».

В Иртыше, в районе Омска, обнаружены тела двоих утонувших парней с перевернувшейся яхты «Ольга».

Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил сотрудникам минсельхоза истребить заросли дикой конопли в регионе.

На омском ПО «Полет» запускают первый в России цех для выпуска ракет-носителей «Ангара», который не должен уступать по технологическому уровню компании SpaceX.

Из-за ремонта дорожного полотна с 23 июня по 12 июля будет частично перекрыта улица Лермонтова.

«Единая Россия», вероятно, не будет выдвигать сильных конкурентов действующему депутату госдумы от Омской области от КПРФ Олегу Смолину.

Омское ПАО «Сатурн» объявило о проведении открытой подписки на акции, выпущенные по дополнительной эмиссии.

Администрация Омска объявила о планах строительств на территории парка 30-летия ВЛКСМ еще одного спортивно-развлекательного комплекса: кувейтская компания предлагает построить вместо спорткомплекса «Юность» некую «восточную сказку».

Чиновники мэрии планируют распределить места для торговли во время празднования Дня города и проведения «Флоры» по результатам аукциона.

По данным рекрутинговой службы HeadHunter, почти половина работоспособных жителей Омска готова переехать в другой город ради хорошей работы. В целом по Сибири таковых — около трети.

На детской площадке в одном из омских дворов обнаружили неядовитую змею, которая пряталась в автомобильной покрышке.

Известный омский предприниматель Александр Стрельников проехался на квадроцикле по реконструируемому Любинскому проспекту, заинтриговав завсегдатаев соцсетей.

Около 500 млн средств дорожного фонда, которые поступят лишь осенью, будут направлены не на ремонт дорог, а на приобретение асфальтовых заводов, асфальтоукладчиков и другой дорожной техники.

На границе России с Казахстаном задержана отара из 50 овец, незаконно оказавшихся в Русско-Полянском районе Омской области.





23.06.2000 - Хроника омских событий.

23.06.2001 - Хроника омских событий.

23.06.2003 - Хроника омских событий.

23.06.2006 - Хроника омских событий.

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