Хроника омских событий за 23.06.2016

Омск. События
- Депутат госдумы РФ от Омской области Олег Смолин назвал причиной трагедии в Карелии созданную в стране «систему мертвого образования».
- В Иртыше, в районе Омска, обнаружены тела двоих утонувших парней с перевернувшейся яхты «Ольга».
- Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил сотрудникам минсельхоза истребить заросли дикой конопли в регионе.
- На омском ПО «Полет» запускают первый в России цех для выпуска ракет-носителей «Ангара», который не должен уступать по технологическому уровню компании SpaceX.
- Из-за ремонта дорожного полотна с 23 июня по 12 июля будет частично перекрыта улица Лермонтова.
- «Единая Россия», вероятно, не будет выдвигать сильных конкурентов действующему депутату госдумы от Омской области от КПРФ Олегу Смолину.
- Омское ПАО «Сатурн» объявило о проведении открытой подписки на акции, выпущенные по дополнительной эмиссии.
- Администрация Омска объявила о планах строительств на территории парка 30-летия ВЛКСМ еще одного спортивно-развлекательного комплекса: кувейтская компания предлагает построить вместо спорткомплекса «Юность» некую «восточную сказку».
- Чиновники мэрии планируют распределить места для торговли во время празднования Дня города и проведения «Флоры» по результатам аукциона.
- По данным рекрутинговой службы HeadHunter, почти половина работоспособных жителей Омска готова переехать в другой город ради хорошей работы. В целом по Сибири таковых — около трети.
- На детской площадке в одном из омских дворов обнаружили неядовитую змею, которая пряталась в автомобильной покрышке.
- Известный омский предприниматель Александр Стрельников проехался на квадроцикле по реконструируемому Любинскому проспекту, заинтриговав завсегдатаев соцсетей.
- Около 500 млн средств дорожного фонда, которые поступят лишь осенью, будут направлены не на ремонт дорог, а на приобретение асфальтовых заводов, асфальтоукладчиков и другой дорожной техники.
- На границе России с Казахстаном задержана отара из 50 овец, незаконно оказавшихся в Русско-Полянском районе Омской области.
23.06.2000 - Хроника омских событий.
23.06.2001 - Хроника омских событий.
23.06.2003 - Хроника омских событий.
23.06.2006 - Хроника омских событий.
В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.