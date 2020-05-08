COVID vs. PGM

Самоизоляция? Эпидемия? Не, не слышали. В плане написано: «1 мая заложить в Пахомовке храм», — значит, заложим так, что мало не покажется. С участием главы поселения и застройщика.

«Молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом доброго дела возглавил секретарь Омской епархии протоиерей Михаил Вивчар. Ему сослужили Председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Олег Цветков, благочинный Азовского района иеромонах Амфилохий (Пономаренко), клирик прихода храма святого Георгия Победоносца села Азово иерей Олег Бильдин. За молебном помолились: глава администрации Азовского сельского поселения Иван Михайлович Штекляин и директор строительной проектной организации Олег Владимирович Гайко».

Ну а мы следим за «бюлютенями» минздрава: услышал бог их моления, или им потребуется контрольный выстрел дополнительное молитвенное общение в середине мая для совершения Чина основания нового храма. Тоже, кстати, в плане записано — с этим не пошутишь.