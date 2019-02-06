Переведи меня через «Сугроб»

В Омске открывается выставка тарских художников



Работы участников творческого содружества — галереи «Сугроб» — будут экспонироваться в Лицейском театре.

9 февраля в Лицейском театре намечено сразу два события: премьера спектакля «Морожены песни» и открытие выставки картин Дениса Русакова, Ивана Шатова и Антона Куприянова из Тары.

Спектакль режиссёра Евгении Мальгавко на основе сказок Степана Писахова создатели аттестуют как «фарс по-сибирски». В ролях — Светлана Позднякова, Алексей Осипов, Евгений Трубкин, Дарья Мегдан, Маргарита Гончаренко, Евгений Хохлов и другие актёры основного состава.

Афишу к спектаклю «Морожены песни» нарисовал Денис Русаков, один из сооснователей творческого пространства «Арт-изба «Сугроб», возникшей в Таре в 2016 году и недавно преобразованной в «Сугробgallery». Свои работы участники объединения выставляли в Таре, Омске, Москве, Большеречь, Санкт-Петербурге и Праге. Открытие очередной выставки приурочено к премьере спектакля «лицеистов».