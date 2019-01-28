Самое ценное у Менделеева — это таблица или водка?

Жителей Омска приглашают на очередное тестирование научной грамотности - теперь по естествознанию



8 февраля в России отмечается День науки, а 9 февраля в десятках стран мира проходит научно-просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная». Она проводится с 2017 года, но Омск участвует в ней впервые.

Поскольку ООН объявила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов, то и акция будет связана с химией и Дмитрием Ивановичем Менделеевым, а также со «смежными» науками — физикой и биологией. Сверять свои воззрения с современными научными теориями участники смогут на русском, английском, французском и других основных мировых языках.

«Открытую лабораторную» или «Лабу» проводят завлабы. Например, в «Пушкинке» в этой роли выступят кандидат химических наук Василий Фефелов и с.н.с. НИИ радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ Дмитрий Клыпин, в ОмГМУ — доктор медицинских наук Сергей Мозговой, а в Пушкинской школе — учителя физики и химии Константин Березин и Анна Агафонова.

Участники тестирования — лаборанты — получат бланки с 25 вопросами, на которые нужно будет ответить за 30 минут. После окончания лабораторной и сдачи тестов завлабы огласят правильные ответы и проведут разбор полётов. То есть, каждый не только сразу узнает свой результат, но и получит объяснения. В честь «Года Менделеева» вопросы «юбилейной» рубрики будут касаться не только таблицы химических элементов, но и самых распространенных мифов вокруг химии.

Участие в «Лабе» может принять любой желающий старше 12 лет. Выбрать площадку можно на сайте openlaba.com, также возможно участие онлайн. Кроме научной библиотеки и вузов открытую лабораторную проведут несколько школ в Омске и Омском районе.

Фото © openlaba.com