Хорошо или ничего

Ученые из разных городов России обсудят в Омске проблемы свободы/несвободы с точки зрения различных дисциплин, школ и теорий



В Городском музее «Искусство Омска» пройдет всероссийский междисциплинарный семинар «Встречи и диалоги в смысловом поле культуры», организованный научными коллективами ОмГПУ, музея и Пушкинской библиотеки. Три дня ученые, аспиранты и студенты будут обсуждать философские, лингвистические, исторические, социальные, политические, правовые, художественные, ментальные и всякие прочие аспекты «решения проблемы свободы».

Первая же сессия посвящена свободе «в свете традиционных представлений и государственных идеологем». Правда, изыскания исследователей уходят вглубь российской истории и фольклора. Ближе всего к современным реалиям оказывается анализ эссе диссидента-эмигранта философа Григория Померанца «Европейская свобода и русская воля».

Программа сессии о творческой свободе включает доклады о поэзии Константина Бальмонта и Николая Глазкова. Небезынтересным может быть выступление Элизы Григорян об определении пространств и границ в современной литературе.

Ближе всего к актуальным проблемам ученые подберутся 9 февраля: в программе утренней сессии «Социально-политические, региональные, профессиональные аспекты проблемы свободы» можно выделить доклады Сергея Наумова о годах перестройки и Михаила Чуркина о преподавании истории «Служить бы рад…».

Примечательно, что пылкие и дерзкие студенты с проблемами современности связываться не стали: их доклады посвящены теме свободы в литературных произведениях разных эпох. Только магистрант ОмГПУ Александр Жарков застолбил любопытную тему «Мифологический аспект дворового искусства: основные сюжеты и актуальные трактовки». А пацаны-то и не знают, что их изучают!

На фото: работа Виктора Корба в рамках «настенной дискуссии» с Дмитрием Врубелем, 2011