Нет, не принцесса. Королевна!

В Омске проходит фольклорно-православный конкурс красоты



Конкурс «Русская краса», призванный привить молодежи нравственные, культурные, семейные и иные ценности, заложенные в русском фольклоре и «заявленные в народной одежде». Он организован молодёжным отделом Омской епархии и благотворительным фондом «Молодёжная инициатива», а проводится на бюджетные деньги — средства президентского гранта и субсидии главного управления внутренней политики области.

Конкурс стартовал 1 октября и продлится два месяца. На отборочный этап – «Сибирская вечёрка» – отведена половина всего времени. С 1 октября по 3 ноября организаторы по заявкам учебных заведений, творческих и трудовых коллективов Омска на их базе проводят отбор девушек для фотосессии. «Во время отбора учитывается не только внешняя привлекательность, но и поведение, характер красавиц», — сообщает сайт епархии.

Второй этап будет виртуальным: с 5 по 11 ноября фотографии девушек будут размещены в группе ВКонтакте для проведения интернет-голосования.

Третий этап будет закрытым и выездным: двенадцать отобранных участниц с 14 по 18 ноября будут обучаться в «Школе девичества» на базе санатория «Русский лес». В программе «юных Василис» — мастер-классы по ткачеству и изготовлению народных кукол, материнскому фольклору и народному костюму. Священник Роман Богатов будет проводить с девицами беседы о психологии семейного счастья, а стилисты помогут в создании нарядов для выходов в финальном раунде.

Заключительный этап конкурса красоты «Русская краса» и открытие фотовыставки «Русский образ» назначены на 25 ноября. Финал шоу пройдет в Историческом парке «Россия – Моя история». После выбора победительницы выставка станет передвижной — ее будут экспонировать в учреждениях, принявших участие в конкурсе.

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