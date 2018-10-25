Время собирать монеты — время менять монеты

Жители Омской области могут где-нибудь бесплатно обменять мелочь



Акция «День приема монет», организуемая Банком России, пройдет в Омской области с 29 октября по 2 ноября. В ее рамках коммерческие банки не должны брать комиссию при обмене монет на купюры. Правда, информацию об этом широко распространил только сам Центробанк. На сайтах кредитных учреждений, действующих на территории Омской области, соответствующих объявлений нет. Возможно, пока нет.

По информации регулятора, мелочь нужна всем — и банкам, в том числе: «Вымывание монеты из оборота затрудняет расчеты. В кассы Отделения Омск Сибирского ГУ Банка России обычно возвращается только половина выданных монет». Тем не менее, в обычное время обменять «медные» и «серебряные» монеты на банкноты можно только платно. Как обещает организатор акции, в течение пяти дней банки-участники должны безвозмездно пересчитывать принесенную мелочь, чтобы обменять на наличные купюры или внести на счет. «В качестве поощрения кредитные организации планируют использовать сувенирную продукцию, памятные банкноты и монеты».

В Омской области к акции присоединились девять кредитных организаций, названия которых ЦБ не раскрыл, отметив при том: «Условия акции – количество мелочи, которое нужно принести, чтобы получить сувениры и памятные деньги, перечень офисов и дни приема в каждом офисе – необходимо уточнить непосредственно в банке».

Фото © Татьяна Ильина