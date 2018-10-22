Разделили кубки

Омские футболисты-любители завершили летний сезон. Неделю назад завершилось первенство области и города, в котором принимали участие двенадцать команд. Как сообщает городская федерация футбола, чемпионом стала команда «Иртыш-М» (молодежная), набравшая 52 очка. От нее на одно очко отстала «Искра» (ОМПО «Иртыш»), ставшая второй, а третье место досталось команде «Трестформ» (Азово, 50 очков).
Уже 20 октября восемь лучших клубов первенства области на футбольных полях спорткомплекса «Красная Звезда» сошлись в последних матчах года — в блиц-турнире закрытия сезона памяти мастера спорта СССР Н.А. Быкова. Главный судья блиц-турнира — Михаил Гостюхин.
Заявки на участие в соревнованиях подали коллективы «Авиатор», «Искра» (ОМПО «Иртыш»), «Иртыш-М» (молодежный), «Локомотив», СибГУФК, «Трестформ», «Энергия», «Ютон».
По информации областной федерации футбола, победителем Мемориала Быкова стала команда «Искра», в решающей встрече обыгравшая «Ютон» со счетом 1:0.
Результаты игр «на выбывание»
«Искра» — «СибГУФК» 0:0, пен. 4:3
«Авиатор» — «Ютон» 0:2
«Иртыш-М» — «Трестформ» 1:2
«Локомотив» — «Энергия» 1:3
«Искра» — «Трестфом» 0:0 пен.3:1
«Ютон» — «Энергия» 2:1
«Искра» — «Ютон» 1:0
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