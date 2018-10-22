Разделили кубки

Первенство области выиграл "Иртыш-М", а блиц-турнир закрытия сезона - "Искра"

Омские футболисты-любители завершили летний сезон. Неделю назад завершилось первенство области и города, в котором принимали участие двенадцать команд. Как сообщает городская федерация футбола, чемпионом стала команда «Иртыш-М» (молодежная), набравшая 52 очка. От нее на одно очко отстала «Искра» (ОМПО «Иртыш»), ставшая второй, а третье место досталось команде «Трестформ» (Азово, 50 очков).

Уже 20 октября восемь лучших клубов первенства области на футбольных полях спорткомплекса «Красная Звезда» сошлись в последних матчах года — в блиц-турнире закрытия сезона памяти мастера спорта СССР Н.А. Быкова. Главный судья блиц-турнира — Михаил Гостюхин.

Заявки на участие в соревнованиях подали коллективы «Авиатор», «Искра» (ОМПО «Иртыш»), «Иртыш-М» (молодежный), «Локомотив», СибГУФК, «Трестформ», «Энергия», «Ютон».

По информации областной федерации футбола, победителем Мемориала Быкова стала команда «Искра», в решающей встрече обыгравшая «Ютон» со счетом 1:0.

Результаты игр «на выбывание»

«Искра» — «СибГУФК» 0:0, пен. 4:3

«Авиатор» — «Ютон» 0:2

«Иртыш-М» — «Трестформ» 1:2

«Локомотив» — «Энергия» 1:3

«Искра» — «Трестфом» 0:0 пен.3:1

«Ютон» — «Энергия» 2:1

«Искра» — «Ютон» 1:0

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