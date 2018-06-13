Ну, вот мы и в… полном мундиале

Громкий проект создания фан-зон ЧМ-2018 в России завершается «тихим сливом»



Накануне открытия Чемпионата мира по футболу Совет Оргкомитета «Россия-2018» при участии представителей FIFA объявил список площадок проведения Фестиваля болельщиков FIFA в 11 городах-организаторах. Приуроченная к ЧМ-2018 масштабная программа благоустройства центральных зон в 40 российских городах осталась лишь в красивых отчетах и картинках.

Пресс-служба FIFA представила полный перечень мест для бесплатного публичного просмотра матчей ЧМ-2018 в праздничной обстановке для жителей и гостей городов, принимающих мундиаль:

Волгоград — Центральная набережная 62-й армии, вместимость — до 30 тысяч зрителей;

Екатеринбург — ЦПКиО имени В.В. Маяковского, 17 тысяч;

Калининград — Центральная площадь, 25 тысяч;

Казань — площадь у Центра семьи «Казан», 30 тысяч человек;

Москва — Воробьевы горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, с 40 тысяч сократили до 25 тысяч;

Нижний Новгород – площадь Минина и Пожарского, у Кремля, 15 тысяч;

Ростов-на-Дону — Театральная площадь, 25 тысяч;

Санкт-Петербург — Конюшенная площадь, 15 тысяч;

Самара — площадь Куйбышева, 35 тысяч;

Саранск — Советская площадь, 25 тысяч;

Сочи – Южный мол морского порта, 10 тысяч.

Но пока еще не все забыли, стоит напомнить, что был еще и амбициозный проект Минстроя России совместно с региональными властями подготовить к чемпионату «знаковые объекты и общественные зоны» в 40 крупнейших городах. Министр спорта РФ Виталий Мутко публично обещал, что на огороженных и благоустроенных территориях будут установлены экраны для просмотра матчей, разместятся кафе и даже аттракционы.

По договору, который по поручению правительства (без тендера) был заключен между АИЖК и КБ «Стрелка», до конца мая 2017 года муниципалитеты должны были получить дизайн-проекты благоустройства территорий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, включающие текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, концепцию проекта, перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению в будущих «мундиальных» зонах. Внушительное федеральное финансирование, в размере 26 млрд рублей, выделялось в рамках программы Развития комфортной городской среды, еще 16 млрд должны были вложить региональные и местные бюджеты.

Поскольку оргкомитет ЧМ договора со «Стрелкой» не имеет, то даже в перечисленных выше одиннадцати городах-счастливчиках не все фан-зоны размещаются в выбранных местах. Мягко говоря, благоустройство и футбольный чемпионат по-тихому «развели».

Как это получилось в Омске, горожанам давно и хорошо известно. О фан-зоне за 50 миллионов на набережной Оми говорили почти год, но делать так и не начали. В результате на трансляции матчей чемпионата мира по футболу горожан заманивают на расположенный почти на краю города стадион «Красная звезда», где имеется большой экран. Основные аргументы за такое коллективное боление — «бесплатность» и «развлекательная программа». Поскольку, по народной мудрости, «футбол без пива не футбол», легко предположить, что большинство любителей предпочтут болеть дома или в спорт-барах.

Элегантнее всех уклонился от необходимости тратиться на фан-зону Иркутск. Там ее (тоже по проекту «Стрелки») планировали разместить на стадионе «Труд» с выходом на бульвар Гагарина и остров Юность. Однако на общественных слушаниях вспомнили такую маленькую тонкость, как часовые пояса. По иркутскому времени трансляции будут начинаться не раньше 23:00, а в областном центре в это время действуют… нормы закона «О тишине». Поэтому, с учетом громких пожеланий судьям и игрокам, вувузел и «кричалок», участники слушаний признали организацию фан-зон… нецелесообразной.

Кстати, на набережных в Комсомольске и Хабаровске, у которых разница с европейской Россией еще больше, экраны поставили еще зимой, а сейчас обустраивают места для болельщиков.

В Томске для фан-зоны выбрали нижнюю террасу Лагерного сада. В день открытия ЧМ томичам покажут фильм «Тренер» и концерт, а пиво уже запретили. Стоимость создания зоны, как объявляли чиновники, — те же 50 млн рублей по программе благоустройста городской среды с финансированием из бюджетов всех уровней. Правда, КБ «Стрелка» помимо дизайна фан-зоны обязалось безвозмездно разработать общую концепцию благоустройства Лагерного сада: озеленение, места отдыха, торговые зоны, пандусы, велодорожки. Но многие местные специалисты скептически оценивали планы реконструкции непростой территории с «оползневыми процессами».

В Новосибирске год назад решили устроить фан-зону на Михайловской набережной. Благоустройство ее и прилегающей территории общей площадью 6 гектаров на 2016-2021 годы оценили в 140 млн рублей. Проект разработали специалисты КБ «Стрелка» (Москва) в партнерстве с местными архитекторами. Однако недавно стало известно, что официальной фан-зоны там не будет. Препятствием стали серьёзные технические и антитеррорисстические требования к таким объектам. В результате там обещают лишь организовать трансляцию трех матчей с участием России. После отказа от набережной, мэрия предложила для создания фан-зон новые площадки — ЛДС «Сибирь» и центр спортивной подготовки «Заря». Но по последним сведениям, их также не успели или не стали оборудовать к началу Чемпионата.

В Красноярске, которому Мутко публично обещал фан-зону, трансляции игр ЧМ по футболу обещают кинотеатр «Луч» и бары города — все платно. Правда, в министерстве спорта края «обсуждался вопрос с созданием большой фан-зоны в «Доме кино», где, возможно, будут проходить трансляции футбольных матчей». К моменту подготовки этого обзора не удалось получить достоверную информацию о реализации этого паллиативного варианта.

Кемерово тоже было в большом списке минспорта. Праздник в честь открытия Чемпионата мира пройдет в центральной части бульвара Строителей. Трансляцию матчей будут сопровождать розыгрыши призов среди болельщиков. На время этих мероприятий будет запрещена продажа алкоголя, пива и даже безалкогольных напитков в стеклянной таре. Проект реконструкции совместно со «Стрелкой» разрабатывала команда местной «Архитектурной компании».

Парк спорта Алексея Смертина в Барнауле станет официальной фан-зоной Алтайского края и откроется 14 июня, в день первого матча сборной РФ с Саудовской Аравией. В парке предусмотрено две зоны: фан-зона с двумя экранами на главном футбольном поле и фестивальная площадка Парка спорта с одним экраном. Как сообщалось ранее, фан-зону для просмотра тех матчей оборудуют за 200 тысяч рублей.

В Оренбурге фан-зона должна была появиться на площади перед Музеем истории Оренбурга на Беловке и на участке Советской. В рамках подготовки к ЧМ планировалось отреставрировать спуск к реке Урал и набережную. Но до фактического воплощения дело не дошло (разве что спуск огородили). Недавно стало очевидно, что болельщикам города, не попавшего в список официальных фан-зон, придется отмечать праздник большого футбола в одиночку перед телевизором или в баре — тоже перед телевизором, но в компании. В общем, ни огромных уличных экранов на все время чемпионата, ни трибун, ни фуд-кортов, ни шоу, ни выставки, ни сувениров. О мундиале напоминают разве что гигантский футбольный мяч из пенополистирола на перекрестке улиц Терешковой и Хабаровской, да два зайца с медведем с мячами в лапах в парке им. Перовского.

В Белгороде к Чемпионату мира предстояло реконструировать и облагородить набережную вдоль Везёлки и Северского Донца, создав там общественное пространство, место отдыха и комфортную фан-зону. Обещанное по двум программам финансирование из федерального бюджета оценивалось в 340 миллионов рублей. Кроме «Стрелки» проектированием занимался ГУП «Белгородоблпроект». Нам удалось найти новость за 1 июня об установке у Везелки экрана, места для болельщиков расположены на противоположном берегу (похоже на то, как планировалось в Омске).

Фан-зона на территории парка им. Кирова в Ижевске прославилась заметным подорожанием за время создания: с 40 — до 72 млн рублей. Причем, отказавшись от федеральных денег, строительство на пустыре площадью два гектара финансировали не только за счет города и дотаций из бюджета Удмуртии — АО «Летний сад им. Максима Горького», в собственность которого перейдет объект, пришлось брать кредиты. По проекту, перед сценой с десятиметровым светодиодным экраном расположены трибуны на две тысячи зрителей, в парке появился выставочный павильон, игровые комплексы, фуд-корт, объекты для занятий спортом, детская зона и общественные стационарные туалеты. Открытие состоится 14 июня, но работы продолжатся и после.

Набережные Челны тоже остаются без фан-зоны на площади «Азатлык». На ее реконструкцию из федерального бюджета обещали 299 миллионов рублей. По концепции проекта, на площади надлежало оборудовать смотровую площадку в виде спирали, разместить павильоны для мероприятий и торговли, выполнить озеленение. За два месяца до ЧМ, поскольку проектирование даже не началось, представители местного «КМТ Проектное бюро» (которое должно было работать вместе с КБ «Стрелка» и международным архитектурным бюро DROM) сообщили прессе, что в фан-зоне для временного мероприятия должны быть временные же конструкции, которые затем будут разбираться —как ледовый городок у новогодней елки. А главное — у них нет финансирования, задания и заказа.

Нельзя не упомянуть и о фан-зоне, вызвавшей наибольший резонанс в связи с неадекватной реакцией властей на общественное недовольство. Активные студенты МГУ развернули масштабную кампанию за перенос фан-зоны из кампуса университета, и столкнулись с беспрецедентным противодействием администрации и силовых структур. Подробнее об этом см. в заявлении Инициативной группы МГУ.

В общем, даже по этому беглому обзору легко видеть, насколько сильно отличается реальность от грандиозных планов по благоустройству и созданию комфортных условий для миллионов российских болельщиков, не имеющих возможности посмотреть матчи ЧМ-2018 вживую.

Что именно стало основной причиной срыва масштабной программы: слишком сложная схема «распила» бюджетных средств, неэффективное лоббирование, недостаточная заинтересованность региональных и местных властей, — однозначно сказать невозможно. Но приведенных примеров эффективной работы минспорта и минстроя по «фан-зонированию» российских городов достаточно, как минимум, для обоснования решения о перемещении Виталия Мутко из министерства спорта в министерство строительства.

UPD: Уже после выхода материала наши внимательные и заинтересованные читатели добавили информации. Утверждают, в частности, что в Калининграде и в Нижнем Новгороде реализация проектов «прошла с большими накладками и претензиями по качеству». Эксперты уточняют, что не во всех 40 городах, упомянутых в контексте общей программы, планировались проекты благоустройства — в некоторых изначально предполагалось лишь оборудование просмотровых зон (фан-зон). Сворачивание и разведение программы АИЖК с ЧМ-2018 произошло уже летом прошлого года. В городах, в которых было желание что-то изменить, «удалось провести и обсуждение, и проектирование и первую очередь реализации» (Новосибирск, Уфа). В Кемерове реализовали конкурсный проект, в Белгороде — пилотный проект архитекторов «Стрелки». В Самаре произошел конфликт подобный омскому: реализовали по другим схемам, не спроектированным в рамках программы КБ. Омск тем не менее отчитался по проекту Комфортной среды — запланированные деньги были потрачены, мероприятия по обсуждению и асфальтированию были проведены без учета работ, выполненных под контролем КБ.

На фото © Виктора Корба, 2018 — улица Бударина в центре Омске, входившая в проект благоустройства и оборудования фан-зоны к Чемпионату мира по футболу 2018 года.