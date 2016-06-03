Хроника омских событий за 03.06.2016

Омск. События

Мэрия Омска выделила на праздничный салют к 300-летию города обычные 2 млн рублей, которых хватит лишь на десятиминутное шоу.

На перекрестке бульвара Архитекторов и проспекта Комарова в Омске установлен трёхфазный светофор, обеспечивающие более равномерное регулирование транспортных потоков.

В Омске, на остановке «Филиал автоколонны №1253» грузовая Газель протаранила остановочный павильон из-за эпилептического приступа у водителя. Обошлось без пострадавших.

Управляющая омского отделения Главного управления ЦБ РФ по Сибирскому федеральному округу Анастасия Костромина заработала в 2015 году 8,43 млн рублей. В ее собственности —автомобиль «Форд Фиеста», квартира площадью 155 кв. метров и 20-метровый гараж в России, а также небольшая квартира в Черногории.

Учётчик омского кладбища Николай Черемнов обвиняется в 86 эпизодах получения взяток за ускоренное предоставление земельных участков под могилу.

ХК «Авангард» (Омск) подписал контракт с бывшим форвардом подмосковного «Витязя» Александром Кучерявенко.

В Омской области утверждены квоты на добычу барсука и бурого медведя в предстоящем охотничьем сезоне. Согласно распоряжению губернатора Виктора Назарова разрешено убить почти сто взрослых медведей (точнее 98 из около 890 учтенных особей).

В Омске задержан рэкетир-мошенник по кличке Саня Афганец, подозреваемый в вымогательстве денег у шофёров-дальнобойщиков в обмен на «охранную грамоту» в виде закорючек на тетрадном листке.

Исполнять обязанности начальника УМВД РФ по Омской области после внезапной отставки Юрия Томчака будет его заместитель, начальник следственного управления, полковник юстиции Любовь Аксёнова, уроженка Крутинского района Омской области.



Контракт на 120 млн рублей на реконструкцию памятника культуры здания общества «Саламандра», выставленный на аукцион в Омске, не заинтересовал ни одного участника.



03.06.2000 - Хроника омских событий.

03.06.2002 - Хроника омских событий.

03.06.2003 - Хроника омских событий.

03.06.2004 - Хроника омских событий.

03.06.2005 - Хроника омских событий.

03.06.2006 - Хроника омских событий.

В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.