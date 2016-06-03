Хроника омских событий за 03.06.2016

Омск. События
- Мэрия Омска выделила на праздничный салют к 300-летию города обычные 2 млн рублей, которых хватит лишь на десятиминутное шоу.
- На перекрестке бульвара Архитекторов и проспекта Комарова в Омске установлен трёхфазный светофор, обеспечивающие более равномерное регулирование транспортных потоков.
- В Омске, на остановке «Филиал автоколонны №1253» грузовая Газель протаранила остановочный павильон из-за эпилептического приступа у водителя. Обошлось без пострадавших.
- Управляющая омского отделения Главного управления ЦБ РФ по Сибирскому федеральному округу Анастасия Костромина заработала в 2015 году 8,43 млн рублей. В ее собственности —автомобиль «Форд Фиеста», квартира площадью 155 кв. метров и 20-метровый гараж в России, а также небольшая квартира в Черногории.
- Учётчик омского кладбища Николай Черемнов обвиняется в 86 эпизодах получения взяток за ускоренное предоставление земельных участков под могилу.
- ХК «Авангард» (Омск) подписал контракт с бывшим форвардом подмосковного «Витязя» Александром Кучерявенко.
- В Омской области утверждены квоты на добычу барсука и бурого медведя в предстоящем охотничьем сезоне. Согласно распоряжению губернатора Виктора Назарова разрешено убить почти сто взрослых медведей (точнее 98 из около 890 учтенных особей).
- В Омске задержан рэкетир-мошенник по кличке Саня Афганец, подозреваемый в вымогательстве денег у шофёров-дальнобойщиков в обмен на «охранную грамоту» в виде закорючек на тетрадном листке.
- Исполнять обязанности начальника УМВД РФ по Омской области после внезапной отставки Юрия Томчака будет его заместитель, начальник следственного управления, полковник юстиции Любовь Аксёнова, уроженка Крутинского района Омской области.
- Контракт на 120 млн рублей на реконструкцию памятника культуры здания общества «Саламандра», выставленный на аукцион в Омске, не заинтересовал ни одного участника.
03.06.2000 - Хроника омских событий.
03.06.2002 - Хроника омских событий.
03.06.2003 - Хроника омских событий.
03.06.2004 - Хроника омских событий.
03.06.2005 - Хроника омских событий.
03.06.2006 - Хроника омских событий.
В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.