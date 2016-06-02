Хроника омских событий за 02.06.2016

Омск. События

Президент России Владимир Путин отправил в отставку начальников УМВД РФ по Омской и Томской областям Юрия Томчака и Игоря Митрофанова, бывшего омича.

Директор «Треста-5″ Борис Медведев предложил оплачивать взносы в социальные и страховые фонды квартирами.

Поздно вечером 1 июня во дворе дома по улице 2-я Военная обнаружен труп 20-летнего мужчины, выпрыгнувшего с балкона 10 этажа. При нем оказались икона и молитвенник.

ХК «Авангард» подписал контракты с бывшим ястребом Кириллом Рассказовым и с нападающим столичного ЦСКА Михаилом Юньковым.

Стало известно о намерении владельцев сети гипермаркетов «Лента» построить еще один магазин в Чкаловском районе Омска.

По окончании сезона руководство футбольного клуба «Иртыш» (Омск) объявило о прекращении сотрудничества «по согласию сторон» с главным тренером команды Сергеем Бойко, главным бухгалтером Верой Хацкевич, проработавшей в клубе 10 лет, а также с футболистами Кириллом Морыгановым и Эдуардом Кругом.

Во исполнение решений судов в Кемерове и в Томске, удовлетворивших иск компании из Самары, администрация Омска разрешила строительство высотного жилого дома в густозаселенном районе, на Фрунзе, 40, у омского метромоста.

Депутат законодательного собрания Омской области Степан Бонковский заявил о намерении открыть в Москаленках памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу.

Общий долг потребителей ресурсоснабжающим предприятиям Омской области по состоянию на 1 июня составил 5,4 млрд рублей. При этом задолженность жителей Омска почти в восемь раз превышает сумму долгов жителей сельских районов.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский утвердил состав рабочей группы, созданной для разработки единой стратегии развития муниципальных пассажирских предприятий в городе.

В дополнение к масштабным дорожным работам проблемы с движением по основным магистралям Омска в июне будут создавать праздник «ВелоОмск», выпускной курсантов Омского автобронетанкового инженерного института и т.п.

Минприроды Омской области ищет специалистов, готовых за 60 тыс. рублей сосчитать кукушек, а точнее провести «мониторинг численности кукушкообразных видов птиц» в регионе.

В Омском горсовете прошло обсуждение жалоб предпринимателей-арендаторов, работающих на Советском рынке в связи с недобросовестным поведением руководства компании «СтройДом», построившей на его территории новый павильон.

Губернатор Омской области Виктор Назаров сообщил, что его сын будет летом отдыхать в пришкольном лагере, т.н. «площадке».

В Омске, в районе речного порта, рыбаки обнаружили и вытащили из воды с помощью удочек тело пожилой утопленницы.

Стало известно о планах строительства очередной точки быстрого питания (KFC или МакДоналдс) на месте скверика около ДК «Химик» в Советском округе Омска.

В результате паводка на Иртыше частично затопило территорию Большереченского зоопарка. Некоторых животных пришлось переселять в другие вольеры.



02.06.2000 - Хроника омских событий.

02.06.2001 - Хроника омских событий.

02.06.2002 - Хроника омских событий.

02.06.2003 - Хроника омских событий.

02.06.2004 - Хроника омских событий.

02.06.2005 - Хроника омских событий.01.06.2006 - Хроника омских событий.

В оформлении материалов раздела Хроника используются ежедневные скриншоты с вебкамеры, установленной на крыше администрации Омска, и в других местах.