Остаться нельзя вернуться

Навальный должен вернуться в Россию — участники интернет-опроса



Мнения респондентов в ответе на вопрос «Должен ли Навальный вернуться в Россию?» распределились почти поровну. Но относительное большинство, или около 53%, всё же склоняется к необходимости возвращения лидера российской несистемной оппозиции на родину.

Примечательно, что среди тех, кто выбрал бы предложенный Навальному вариант и для себя, если бы оказался на его месте, распределение заметно отличается: лишь 25% готовы были бы вернуться сами, а 42% не стали бы рисковать.

Любопытно, что по этому же параметру довольно сильно отличаются две основные платформы, Телеграм и Твиттер. Разделение по основному вопросу у их аудиторий почти одинаково (за возвращение — 52% твиттерян и 54% телеграмистов), но в Твиттере респонденты более последовательны (27% из них готовы были бы вернуться сами на месте Навального — против 21% голосовавших в Телеграме, и аналогичное соотношение среди «отказников»: 45% против 36%)

Агентство Региональных Исследований (АРИ) проводило экспресс-опрос в сентябре 2020 года на двух интернет-площадках, в том числе: среди пользователей телеграм-канала и твиттер-аккаунтов агентства ДО-инфо. В опросе приняло участие 93 респондента.