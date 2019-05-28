Вы за мажоритариев али за пропорционалистов?

К концу XIX века, когда Россия еще и не думала о каком-то парламентаризме, маленькая разноязычная и разноконфессиональная Бельгия уже пережила несколько реформ избирательной системы. И в далёком 1900 году, 27 мая, в стране прошли первые в мире выборы по пропорциональной системе.

К тому времени такой способ голосования уже несколько раз был отвергнут парламентом (впервые — в 1866 году), не получил поддержки на референдуме, но успешно отработал на кантональных выборах и узаконен решениями представительных органов ряда кантонов.

Что примечательно, в некоторых кантонах большинство, вообще-то заинтересованное в сохранении выгодной для себя мажоритарной системы, «не решилось противодействовать мере, отвечающей требованиям справедливости».

Представляете? Избирательную систему не подстраивали под интересы партии «Единая Бельгия», а корректировали с точки зрения справедливости, то есть оптимального обеспечения прав разных национальностей, религий, местных сообществ. Слава математику Виктору Д’Ондту, разработавшему метод и формулу расчёта числа мест в представительном органе!

В той формуле нет ни полицейских дубинок, ни совещаний в администрации президента, ни «каруселей», ни завучей во главе избирательных комиссий, ни четы редеющих берез, ни нацлидера.

Недоработанная такая формула.

Видимо, потому никак не приживается пока в России…