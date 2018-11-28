Kazan is the Capital of Dictation

В Омске напишут новый Тотальный диктант



Инициатором массового тестирования школьников и студентов по английскому языку выступает Казанский университет.

30 ноября в России пройдет Тотальный диктант по английскому языку, в котором могут принять участие студенты вузов и учащиеся специальных и общеобразовательных учреждений. Инициатором и организатором акции выступает Казанский (Приволжский) федеральный университет. В прошлом году диктант написали более 12 тысяч участников в 19 регионах. В Омске он проводится на базе классического университета, при содействии факультета иностранных языков.

Для участия нужно пройти регистрацию. По информации на сайте организатора, она закрылась 25 ноября, но на сайте партнера — ОмГУ — приглашение участвовать и регистрироваться в Гугл.доках появилась только 26 ноября.

По условиям, предлагаемый к написанию текст содержит 300-350 слов (25 предложений), его передают в вузы-соорганизаторы в электронном виде за 1-2 дня до диктанта. Во время написания диктанта участникам запрещено пользоваться средствами связи, электронными и бумажными носителями информации и собственными заметками. Нарушителей будут удалять из аудитории, а их результаты — аннулировать.

Победители и призеры получат дипломы Оргкомитета, подтверждающие их результат, остальные — сертификат об участии.