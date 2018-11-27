Он улетел и ничего не обещал

В этом году Омск отметит День хоккея без "Авангарда"



1 декабря любители спорта отмечают Всероссийский день хоккея.

В этот день в Омске пройдут бесплатные спортивно-развлекательные мероприятия для детей. Дети смогут принять участие в традиционных развлечениях: мастер-классы по хоккею, спортивные эстафеты с воспитанниками клубов и всеми желающими. На крытых ледовых площадках гости смогут выиграть в лотерею клюшки и шайбы, хоккейные календари, билеты в кино, боулинг, на массовые катания и другие призы. Кроме того, мальчики и девочки 7–10 лет смогут записаться в бесплатные группы обучения хоккею по шведской системе.

По-прежнему считающийся омской командой «Авангард» проведет этот день «дома» — в Балашихе, где должен состояться матч чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом». Поэтому самое ожидаемое мероприятие Дня хоккея — автограф-шоу хоккеистов — омичам устроят игроки молодежного ХК «Омские ястребы». Впрочем, в прошлом году «главная команда» в этот день тоже не устраивала шоу, совместив их с ближайшей встречей, 5 декабря.

По данным сайта «После уроков», Благотворительный фонд им. Александра Вьюхина и молодежный МФЦ организуют праздник хоккея на следующих площадках: ул. Крыловская, 23 (11:00–12:00), СК «Красная звезда» (11:00–12:30), ЛДС имени Вячеслава Фетисова (11:00–12:30), ЛДС имени Ирины Родниной (12:00–13:15) и СК «Тополиный» (12:00–14:00). Справки по телефону 211-388.

На открытом катке Ледовой арены им. Л.Киселева (ул. 70 лет Октября, 8/1) спортивно-развлекательные мероприятия начнутся в 12:00. Справки по телефону 42-06-47.

Фото © lds-omsk.ru