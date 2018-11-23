Есть еще выборы

На факультете компьютерных наук ОмГУ объявлены выборы декана



С момента создания ФКН возглавляет Александр Гуц.

Ректор ОмГУ Алексей Якуб объявил о проведении выборов на должность декана ФКН — факультета компьютерных наук. Выдвижение кандидатов продлится до 18 декабря, окончательный список претендентов должен быть утвержден до 20 декабря. Выборы должны пройти на заседании ученого совета факультета 26 декабря.

Факультет создан 1 мая 2003 года. На нем готовят специалистов в сфере компьютерной безопасности, информационной безопасности, информатики и вычислительной техники, компьютерных сетей и телекоммуникаций, прикладной информатики, социологии, социологии управления, математики и компьютерных наук. С 2003 года ФКН возглавляет профессор, доктор физико–математических наук, заслуженный работник высшей школы РФ Александр Гуц. Александру Константиновичу 71 год, сфера его научных интересов невероятно широка: топология, геометрия, теория групп, математическая логика, математическая теория пространства-времени, квантовая теория времени, общая теория относительности, а также социология, математическое моделирование этнических, социальных и психических процессов, многовариантная и теоретическая история и многое другое. В 1992-1993 году был начальником комитета по информационно-аналитической работе администрации области.

Срок полномочий декана составляет 5 лет. В последней версии Положения о выборах декана факультета ОмГУ, утвержденной 18 октября 2018 года, нет ограничений по возрасту кандидатов. Между тем, в повестку ученого совета ОмГУ, назначенного на 30 ноября, включен вопрос «О Положении о выборах на должность декана».

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