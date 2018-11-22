Грация и пластика

В Омске проходит Мемориал Горенковой по художественной гимнастике



Торжественное открытие соревнований состоится 23 ноября, после двух дней индивидуального многоборья.

С 21 по 25 ноября на ковре Центра подготовки олимпийского резерва выступают участники Всероссийских соревнований, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой.

Для участия в соревнованиях в Омск прибыли сильнейшие гимнастки страны, в том числе из республик Алтай и Бурятия, Пермского, Красноярского и Алтайского краев, Московской, Новосибирской, Тюменской, Иркутской, Челябинской, Свердловской и Ленинградской областей, а также Казахстана — более 250 девушек. В команде Омской области за медали будут бороться Виктория Данильчук, Анфиса Зайцева, Дарья Шадрова, Анастасия Симакова. Как ожидается, серьезную конкуренцию им составят гимнастки из Москвы, члены национальной сборной Карина Кузнецова, Мария Победушкина и Анастасия Гузенкова.

В первые два дня пройдут соревнования индивидуальном многоборье: 22 ноября — обруч и мяч, 23 ноября — булавы и лента. После них состоится торжественное открытие соревнований. 24 и 25 ноября в программе турнира — групповые упражнения (многоборье) и финалы в индивидуальном многоборье.

Почетными гостями праздника гимнастики станут Галима Шугурова, возглавлявшая школу Горенковой после смерти тренера, и двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. А олимпийская чемпионка Сиднея, призер Мемориала Горенковой Юлия Барсукова участвует уже в статусе тренера — она привезла на турнир собственных воспитанниц.

С именем Галины Горенковой связывают взлет омской школы художественной гимнастики. Она была тренером чемпионки Европы и мира Галимы Шугуровой, чемпионки СССР Любови Беликиной, победительницы кубка СССР Галины Матюхиной. Из 80 ее учениц 30 стали мастерами спорта. При этом Галина Павловна тренировала всех, кто попал к ней в группу и ни разу никого не отчислила. Созданная ею школа до сих пор работает на базе спорткомплекса «Красная звезда» и носит имя Горенковой, а ученицы легендарного тренера готовят там новых чемпионок. Турнир ее памяти, начинавшийся как городской, вырос до международного уровня.

Фото © gorenkova-school.ru