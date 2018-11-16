10 лет — надо отметить

Омская Общественная палата тоже хочет свою аллею в парке



Это предложение прозвучало в ходе общественных слушаний «О создании лесопаркового зеленого пояса города Омска». Они прошли 16 ноября в Общественной палате Омской области в партнерстве с региональным штабом «Народного фронта». Руководитель его исполкома Сергей Песцов внес на утверждение ОП проект плана, предусматривающий включение в состав «зеленого пояса» участков площадью около 732 гектаров в городе и «около 30 объектов лесопарковых зон, расположенных вокруг черты города». Кроме того, участники поговорили о санитарных защитных зонах вокруг промышленных предприятий, отсутствие которых в региональном законодательстве должно быть компенсировано — в план включено восстановление и улучшение зон 20 заводов. Проект одобрили единогласно, теперь его предстоит вынести на рассмотрение Законодательного собрания.

Как сообщает сайт организации, кроме этого «члены Общественной палаты выступят с предложением о посадке аллеи в честь 10-летия образования Общественной палаты Омской области в парке «300-летия города Омска».

Посадка общественниками деревьев имеет в Омске давние традиции. Аллея литераторов на бульваре Мартынова создавалась много лет по инициативе Общества коренных омичей и в этом году радикально «реконструирована» решением мэрии (якобы, по просьбам горожан). Аллея Героев-спасателей в Парке Победы, созданная по инициативе «чернобыльцев», была вырублена и недавно восстановлена (но мэрия предлагала перенести ее в другой парк). На заре создания Парка им. 300-летия Омска на пустыре была высажена Аллея журналистов, а к его открытию сосновую аллею разбили Омские профсоюзы. Традиция столбить в существующих парках места под «ведомственные аллеи» получила распространение в последние годы. Особенно популярен ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ: под Аллею ветеранов УФСИН там вырубили существовавшие насаждения, ее продолжение — сквер Следственного комитета «Честь и достоинство» — тоже потребовал освобождения территории, в т.ч. под скульптуру Порфирия Петровича, к 20-летию организации собственную аллею высадил Союз риэлторов.

Фото © Татьяна Ильина