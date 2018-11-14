Год Солженицына закроется в Омске выставкой «Век Солженицына»



Открытие книжно-иллюстративной выставки «Век Солженицына» в областной научной библиотеке им. Пушкина намечено на 20 ноября. Она посвящается 100-летию со дня рождения нобелеата.

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008 гг.), политзэка, писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля и, по мнению некоторых, пророка. Нобелевская премия была присуждена ему «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы» в 1970 году. К тому времени были опубликованы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», в самиздате ходили «Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг Гулаг». В 1974 году он написал эссе «Жить не лжи», опубликованное только за рубежом, но распространенное самиздатом и ставшее манифестом инакомыслия в СССР. В нем он сформулировал ключевой принцип борьбы с режимом: «Самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!»

Составители выставки намерены представить как произведения Солженицына, начиная с самого первого — повести «Один день Ивана Денисовича» с автографом писателя, так и статьи и книги о его жизни и творчестве: Л. Сараскина «Солженицын» в серии «ЖЗЛ» (2018), Ж. Нива «А. Солженицын: борец и писатель» (2014), А. Урманов «Художественное мироздание А. Солженицына» (2014) и другие. Отметим, хранение в «Пушкинке» журнала «Новый мир» №11 за 1962 год удивительно: после высылки Александра Солженицына из СССР в 1964 году по специальному приказу из библиотек и магазинов были изъяты все экземпляры ранее изданных произведений, в т.ч. журналы «Новый мир» и «Роман-газета» с «Одним днем…».

В Омске писатель был дважды: в 1950 году при этапировании в Степлаг (Экибастуз) и в 1994 году — при возвращении из эмиграции через Магадан в Москву. Этому будет посвящен отдельный раздел «Солженицын в Омске».

Выставка будет работать 40 дней.

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