А сам в библиотеку — и работать, работать

В Год театра и 220-летия Пушкина в омской областной библиотеке пройдет театральный фестиваль



Для библиотеки им. Пушкина совпадение Года театра и юбилея «нашего всего» — отнюдь не случайность. Коллективы омских театров и Пушкинку связывает давняя творческая дружба и партнерство в проведении культурно-просветительских мероприятий.

12 декабря Общественный совет библиотеки под председательством Николая Томилова обсудил достижения «Тургеневского года» и планы на «Пушкинско-театральный». Как сообщает пресс-служба библиотеки, «в 2019 году в «Пушкинке» обязательно пройдёт фестиваль театров».

Каждый месяц в рамках цикла «Моя жизнь – театр» будут проводиться встречи с актёрами, победителями фестиваля «Лучшая театральная работа» 2017 года. Традиционные книжные выставки также будут связаны с историей театральной жизни города и области и будут проходить как в залах библиотеки, так и на базе театров. Году театра в России будет посвящена и ежегодная «Библионочь».

Кроме 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина в библиотеке планируются мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда. А начнется год с посвящения Даниилу Гранину, 100 лет со дня рождения которого исполняется 1 января.

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