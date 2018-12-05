Трите, Шура, трите

На Левобережье залили первую в Омске полнофункциональную керлинг-дорожку на открытом воздухе



Мастер-классы для всех желающих проведут тренеры профильной спортшколы.

В воскресенье, 9 декабря, в Омске откроют первую — и пока единственную — светодиодную керлинг-дорожку на открытом воздухе. Она залита вблизи Ледовой арены имени Леонида Киселева (СК «Тополиный» — ул. 70 лет Октября, 8, к.1). Как сообщает мэрия, сейчас на уникальном и для России объекте «завершаются необходимые подготовительные работы». Торжественное открытие назначено на 17:00.

ЛА им. Леонида Киселева входит в состав СДЮСАШОР им. А.В. Кожевникова, в которой уже несколько лет ведутся занятия по керлингу — но на «крытом льду». В день открытия дорожки тренеры СДЮСШОР проведут мастер-класс, а все желающие смогут бесплатно проверить свои силы в новом виде спорта.

Правила игры в керлинг

P.S. Точности ради стоит напомнить, что дорожка для кёрлинга была в программе первых Омских Зимних Игр, в марте 2013 года. Но она имела статус ознакомительной, развлекательной, не имела подсветки…

Фото © Департамент по делам молодежи; lds-omsk.ru