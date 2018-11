Имя может быть любым, если оно Летов

В интернете распространяется вирусный ролик с новым именем омского аэропорта



В семнадцатисекундном видео, снятом в документальном жанре в зоне прилета аэропорта «Омск Центральный», отчетливо слышно объявление диктора: «Ladies and gentlemen, welcome to the Letov International Airport«. Подпись поясняет, что в омском аэропорту тестируется новая система звуковых объявлений, пока — в международном терминале.

Ролик впервые был замечен в паблике общественной компании LIA вечером 11 ноября.

Накануне на официальном сайте проекта «Великие имена России» была опубликована информация о завершении третьего этапа конкурса. Организаторы сообщили о том, что составлены все списки для финального голосования по выбору новых имен аэропортов. Комментируя это событие, секретарь ОП РФ Валерий Фадеев заявил: «Несмотря на активную поддержку «болельщиков» не всем из этих кандидатов удалось пройти в финальный раунд конкурса — решение о включении в шорт-лист принято общественным экспертным советом на основе объективных данных отчета ВЦИОМ«.

Админы телеграм-канала Letov International Airport однозначно интерпретировали эту оговорку как подтверждение худших прогнозов о том, что «Егор Летов» не будет допущен к финальному голосованию для Омска.

Официальное объявление шорт-листов и старт окончательного этапа конкурса намечены на 12 ноября.