У лесника два союзника: болото и листья

Распространение шелкопряда на севере Омской области остановлено "естественным" путем



По данным служб лесоохраны, в июне 2018 года 16 тыс. 743 гектара лесов Омской области были отнесены к очагам сибирского шелкопряда. Сейчас, как констатируют специалисты обллесхоза, заселённые вредителем участки «локализованы естественными преградами – болотистой местностью и насаждениями лиственных пород». Эти же естественные препятствия дают надежду на то, что дальнейшего распространения вредителя не предвидится. Однако «во избежание» нового всплеска на территории Васисского лесничества (Тарский район, площадь 2056 га) и прилегающих к нему обеспечивается мониторинг ситуации «дистанционными и наземными методами» (на 27 пунктах). Наблюдение придется прекратить с установлением снежного покрова — то есть уже сейчас.

Кстати, по данным ведомства, в 2017 году площадь распространения непарного шелкопряда составляла 33 тысячи гектаров, и вспышка находилась в «фазе затухания». Обработка наиболее ценных лесных массивов против хвоегрызущих вредителей была проведена на площади 350 гектаров — как и планировалось.

В этом году невозможность масштабной обработки очагов, в частности, в Васисском лесничестве объясняют большим количеством водных объектов и, соответственно, водоохранных зон, где запрещено использование химических препаратов.

«В случае принятия решения об уничтожении или подавлении численности вредителя» омские лесхозы рассчитывают на финансирование этих работ в 2019 году из федерального бюджета.

Фото © Татьяна Ильина