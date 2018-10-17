Первые парни нашей деревни

Профессиональные спортсмены опередили любителей на областном фестивале ГТО



Студенты СибГУФК стали лучшими в личном и командном зачетах. Победитель будет представлять Омскую область на Всероссийском студенческом Фестивале ГТО в Белгороде.

Кроме их команды из 10 человек в областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов вузов «От студзачета к знаку отличия ГТО» участвовали команды ОмГТУ (12 чел.), Академии МВД (8 чел.), ОмГАУ (10 чел.), ОмГУПС (8 чел.), СибАДИ (6 чел.) и ОмГПУ (8 чел.).

В командном зачете первое место досталось СибГУФК с суммой баллов 4718, на втором месте — ОмГТУ (4187), на третьем — Академия МВД (3892).

Лучшие результаты в личном зачете среди мужчин и женщин показали также студенты физкультурного университета: первыми стали Вячеслав Вешкурцев и Регина Кулагина, вторыми — Равиль Рахимов и Алина Волошина, третьим — Иван Гуляев. Только Дана Музычук из Омской академии МВД смогла занять третье место, вырвав его у «профессионалов».

В течение двух дней (11-12 октября) прошли соревнования по одиннадцати дисциплинам, хотя по правилам тестирования, физкультурники могут за день выполнить не более трех нормативов ГТО. В первый день студенты выполняли нормативы в таких дисциплинах, как бег на 60 метров, 2000 (девушки) и 3000 метров (юноши), челночный бег 3 по 10 метров, наклоны вперед из положения стоя на скамье, отжимания, подтягивания, поднимание туловища из положения лежа на спине и прыжки в длину с места. В последнем многоборец Вячеслав Вешкурцев поставил рекорд, прыгнув на 312 см.

Во второй день прошли соревнования по стрельбе и плаванию, которые выявили слабую подготовку в стрельбе из пневматической винтовки. А члены команды ОмГАУ в полном составе «без причины не явились на тесты по плаванию и стрельбе. Возможно они попросту не умеют ни то, ни другое», — приводит сайт «Омск Спортивный» слова из сообщения на сайте «ГТО в Омске».