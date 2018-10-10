Убедить за 15 дней

Кандидатам в ректоры Омского медуниверситета дали две недели на агитацию



Ученый совет Омского медицинского университета (ОмГМУ) назначил на 26 октября, 14:00, конференцию работников и обучающихся для избрания ректора вуза. Эта должность вакантна уже два года. Выборы пройдут в актовом зале Санитарно-гигиенического корпуса университета на пр. Мира. По уставу, руководитель университета избирается на 5 лет.

Неделей ранее Аттестационная комиссия Минздрава РФ одобрила двоих кандидатов на пост ректора Омского медицинского университета: и.о. ректора, проректора по научно-исследовательской работе, заведующую кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней ОмГМУ, д.м.н., доцента Марии Ливзан и заведующего кафедрой неврологии ДПО ОмГМУ, д.м.н., профессора Алексея Рождественского. Их программы развития вуза должны быть выложены на сайте университета.

Кроме того, на заседании была сформирована мандатная комиссия под председательством проректора по учебной работе, профессора Александра Патюкова, определены квоты для избрания делегатов на конференцию от сотрудников и студентов. Как сообщает пресс-служба вуза, «ожидается участие около 260 делегатов».

Заседание Ученого совета провел прежний ректор Александр Новиков, ушедший в оставку в июле 2016 года и избранный президентом ОмГМУ.